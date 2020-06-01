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Вводится выплата за волонтерство в период коронавируса

Вводится выплата за волонтерство в период коронавируса
Фото: https://www.mamajurist.ru/prava-i-obyazannosti-roditeley-i-detey/vyplaty-opekunam/

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса. Ежемесячная выплата составит 12 130 рублей.

Получить выплату могут волонтёры, сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций, социальные работники и просто люди, взявшие на себя заботу о тех, кто во время коронавируса в силу разных причин остался без помощи и поддержки.

Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма составляет 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь.

Предоставление выплат планируется реализовать через Пенсионный фонд с возможностью подачи заявления в электронной форме через портал госуслуг. За их назначением можно будет обратиться до 1 октября 2020 года.

На эти цели выделено более 145 миллионов рублей, сообщается на сайте правительства.

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#коронавирус #соцзащита

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