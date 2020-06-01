Выбор читателей за 31 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 31 мая.

Большие шевелящиеся и издающие отчаянный писк кучи яичной скорлупы вперемешку с цыплятами обнаружил житель Благовещенска, который отправился 30 мая в ближайший лес за папоротником. Видео он прислал в Амур.инфо и разместил в соцсетях.

В Амурской области по данным на 31 мая лабораторно подтверждено 20 новых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 4,1 %.

В ночь с 29 на 30 мая в Благовещенске случилось происшествие во дворе дома № 98 на улице Театральной. Молодые люди повредили стекло в автомобиле, стреляя по бутылкам из пневматического пистолета.

ИА «Амур.инфо» удалось связаться по телефону с жителем Благовещенска, вследствие действий которого 31 мая спецслужбы выезжали по адресу: улица Новая, 2. Мужчина объяснил, что ни в коем случае не собирался прыгать с высоты, а просто «посидел на подоконнике».