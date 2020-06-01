Гороскоп 1 – 7 июня: Козероги получат приятные новости, а Тельцам дадут ценный совет

Общий астрологический прогноз на неделю с 1 по 7 июня для всех знаков Зодиака.

Овен. Это благоприятное время для Овнов, планирующих на этой неделе вступление в законный брак. Если отношения продолжаются достаточно длительное время, то на этой неделе внешние обстоятельства и Ваш внутренний настрой будут склонять к шагам, направленным на их оформление.

Телец. Постарайтесь больше прислушиваться к своему окружению. На этой неделе близкие и знакомые могут неожиданно дать Вам очень ценный совет. В целом, успех этой недели будет зависеть от того, насколько Вы прислушиваетесь к словам и желаниям остальных.

Близнецы. На этой неделе какой-то новый проект может потребовать от Близнецов дополнительных знаний или навыков, так что придется в срочном порядке чему-то учиться, добывать некую специфическую информацию, искать людей, которые обладают нужными сведениями или умениями.

Рак. На этой неделе не стоит доверять тем, кто по собственной инициативе решит помочь вам в ваших делах – чужой альтруизм выйдет Вам боком, так как после него придется что-то переделывать или вовсе отказываться от первоначальных замыслов.

Читайте также

Гороскоп 1 июня: Ракам не стоит сомневаться в себе, у Весов насыщенный день

Лев. У Львов вся эта неделя будет так или иначе связана с партнерскими отношениями. Наиболее благоприятное время для такого рода контактов будет в первой половине недели. В это время Вы сможете спокойно обсудить все спорные вопросы и прийти к полному взаимопониманию.

Дева. Не исключены нетрудовые доходы или получение неожиданных и весьма полезных подарков. Кроме того, Вы, возможно, освободитесь от каких-то надоевших или очень обременительных для Дев обязанностей.

Весы. На этой неделе Вас ждет тесное и весьма плодотворное общение с человеком, который не только ловко решает чужие проблемы, но и заряжает позитивной энергией. Скорее всего, это взаимодействие многому Вас научит и подарит Весам несколько интересных идей, реализовав которые Вы что-то измените в своем существовании.

Скорпион. Затаитесь и ждите удобного момента, словно хищник свою добычу. Это актуально будет и в бизнесе, и в любви, и на работе. Только почуяв успех, стоит бежать в эту сторону.

Читайте также

Гороскоп на июнь 2020 года: Стрельцы сделают важный шаг, а Овнов ждет романтика

Стрелец. У Стрельцов эта неделя может пройти весьма напряженно. Возможно, Вам придется разрываться между основной работой и домашними делами. И в той, и в другой области Вас может ожидать много забот, поэтому придется выкраивать время, чтобы везде успеть.

Козерог. Неделя пройдет в приятном предвкушении праздников. И никто Вам его не омрачит. Скорее, наоборот, в личных и профессиональных делах и в финансах ожидайте приятных новостей. Сейчас благоприятное время для освоения новых далей и горизонтов.

Водолей. Водолеям астропрогноз советует слегка умерить амбиции – и карьерные, и финансовые. Спокойно выполняйте текущую работу, и постепенно приблизитесь к цели. Если Вы упорны и целеустремленны, есть шанс сдвинуть с мертвой точки крупный проект, однако на прибыль пока рассчитывать не стоит.

Рыбы. Рыбы, для Вас начнется время поиска друзей и покровителей. Участвуйте в групповых мероприятиях и городских общественных акциях. Присоединяйтесь к любителям кино, научным и творческим группам, станьте членом танцевальной группы или исторического сообщества. Объединяйтесь с теми, чьи увлечения Вам близки.

Астролог: Вальдемар Небоходцев