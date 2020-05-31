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сегодня, 21:05 0

Празднование Дня города в Благовещенске откроют прославленные чемпионы

Празднование Дня города в Благовещенске откроют прославленные чемпионы
Фото: @blagoveshchensk.rf

Отдел по физической культуре и спорту администрации Благовещенска 2 июня предлагает горожанам начать праздничное утро с зарядки, которую будут проводить прославленные спортсмены.

С 07:00 до 07:15 со зрителями встретится в прямом эфире в Инстаграме мастер спорта по смешанным единоборствам ММА, трехкратный чемпион ДФО, чемпион России по ММА по версии MFP Александр Мережко.

В 07:45 горожане увидят в эфире Самвела Казаряна — мастера спорта международного класса по самбо, чемпиона России 2020 года, победителя первенства мира, обладателя кубка Европы.

С 8:20 до 8:35 зарядку для юных благовещенцев проведут многократные победители и призеры России по ушу Егор Шмаков и Мария Герасименко.

Прямой эфир будет транслироваться в Instagram-аккаунте @sport.blg.

В этом году из-за ограничений по коронавирусу День города пройдет в дистанционном формате. Полный план празднования 164-летия Благовещенска размещен в блоге Культпросвет. В общей сложности в нем более 30 мероприятий: конкурсы, выставки, флешмобы, авторские краеведческие видеоэкскурсии, концерты и другие, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#культура #спорт

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