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Новый препарат от коронавируса не поступит в открытую продажу в России

Новый препарат от коронавируса не поступит в открытую продажу в России
Фото: Алексей Майшев РИА Новости

Первый зарегистрированный в России препарат для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир» не поступит в аптеки в свободную продажу, а будет применяться в больницах под медицинским наблюдением, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Препарат не поступит в свободную продажу в аптеках и может применяться только в госпиталях под наблюдением врача. Препарат категорически запрещён к применению беременными женщинами и в период планирования семьи», — цитирует пресс-службу «Интерфакс».

Согласно проведённому исследованию, применение препарата во время беременности может вызвать патологии у ребёнка.

Ранее Минздрав России одобрил препарат против коронавируса «Авифавир».

В реестре лекарственных средств уточняется, что торговое наименование препарата — «Авифавир», а международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование — «Фавипиравир».

13 мая РФПИ и группа компаний «ХимРар» сообщили о первых промежуточных положительных результатах клинического исследования «Фавипиравира» у пациентов, госпитализированных с коронавирусом, сообщает «RT на русском».

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#здоровье #коронавирус #медицина

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