Роспотребнадзор предлагает соблюдать на пляжах социальную дистанцию
Носить маски на пляжах не нужно, но соблюдать социальную дистанцию надо всем, исключение только для членов одной семьи, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими для людей, не связанных между собой семейными отношениями, да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже», - сказала Попова в программе «Москва. Кремль. Путин», анонс которой опубликован в соцсетях, сообщают «РИА Новости».
Просмотров всего: 5