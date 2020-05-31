В Благовещенск ко Дню города пришли поздравления из Франции, Японии и Италии

2 июня Благовещенску исполнится 164 года. В преддверии праздника в администрацию начали поступать поздравления из разных уголков мира. Прислали приветственные письма мэр французского города Желос Паскаль Мора, мэр японского города Саппоро Акимото Кацухиро и заместитель мэра итальянского города Ночера-Тиринесе Франческо Кардамоне.

С французским городом Желос у Благовещенска завязались дружеские отношения в период реализации проекта по восстановлению захоронения супруги графа Муравьева-Амурского Элизабет Буржуа де Ришмон. Амур.инфо рассказывало об исследованиях, которые провела доцент кафедры романо-германских и восточных языков БГПУ Ольга Кухаренко, она стала инициатором идеи.

«Я хотел бы принять участие в официальном праздновании, отправив Вам статью, которая появилась в одной из наших газет. В ней рассказывается об участии Ваших граждан в сохранении памяти о российском присутствии в нашем городе. (…) Надеюсь, что праздничные мероприятия пройдут в атмосфере веселья и радости, предвещая незабываемое 165-летие в 2021 году», – говорится в поздравлении мэра города Желос.

Дружеские отношения связывают Благовещенск и с японским городом Саппоро на острове Хоккайдо. В администрации амурской столицы прорабатываются вопросы сотрудничества с Саппоро в сфере культуры, образования и туризма.

«Уважаемая Валентина Сергеевна! Позвольте поприветствовать Вас и поздравить жителей Благовещенска со 164-й годовщиной основания города. Я искренне рад тому, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства, празднование Дня города все же состоится, пусть и в малопривычном формате. Мне было очень приятно получить приглашение посетить Благовещенск в этом году, однако, к сожалению, ситуация вокруг распространения коронавируса нового типа не позволила нам вести подготовку в этом направлении. В данный момент мэрия Саппоро прилагает все усилия для сдерживания распространения инфекции в городе. Период с 2020 по 2021 годы объявлен Годом японо-российских межрегиональных и побратимских обменов. Я искренне уверен в том, что общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности, и двусторонние обмены возобновятся в ближайшем будущем. В заключение, позвольте вновь принести свои поздравления, пожелать процветания городу Благовещенску и крепкого здоровья всем его жителям», – пишет мэр города Саппоро Акимото Кацухиро.

Заместитель мэра итальянского города Ночера-Тиринесе Франческо Кардамоне прислал в адрес мэра и всех благовещенцев видеопоздравление.

«Сегодня великий день как для Вас, Валентина Сергеевна, так и для всех жителей города. Сегодня один из старейших городов Дальнего Востока России отмечает свой 164-й день рождения.

Я хочу выразить наилучшие пожелания всем жителям города и особенно Вам, дорогой друг. Надеюсь, что очень скоро я смогу посетить Благовещенск и мы сможем начать сотрудничество в сфере туризма и торговли.

Эти месяцы были очень напряженными и оказали большое влияние на нас, но Cоvid-19 не сможет сломить нас.

Поздравляю всех жителей города от себя лично, от граждан Ночера-Тиринесе, Калабрии, и от всех жителей нашей страны», – сказал в своем поздравлении Франческо Кардамоне. Об этом сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

В этом году из-за ограничений по коронавирусу День города пройдет в дистанционном формате. Полный план празднования 164-летия Благовещенска размещен в блоге Культпросвет. В общей сложности в нем более 30 мероприятий: конкурсы, выставки, флешмобы, авторские краеведческие видеоэкскурсии, концерты и другие.