Благовещенская зоозащитница: некоторых цыплят на свалке заживо съели опарыши

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«Наши сотрудники прибыли туда, территория была зачищена, и нечего было отбирать. Кто-то все убрал, — сообщил начальник управления ветеринарии Амурской̆ области Сергей Самохвалов. — Будем искать виновных в организации данной свалки. Совместно с Россельхознадзором проводим проверку. Они будут проверять физических лиц или ИП, кто приобретал яйцо в указанные на этикетках даты. Мы владеем информацией, что на коробках была маркировка "Амурского бройлера". Хотим пояснить, что они работают уже не один год в режиме предприятия закрытого типа. Это значит, что у них на территории имеются печи утилизационные, все необходимые для этого средства. За пределы птицефабрики ничего никогда не вывозится: яйцо инкубационное, цыплята».

Управление Россельхознадзора по Амурской области подтвердило, что осуществляется сбор, обобщение и изучение информации, по результатам которого будет принято решение о проведении необходимых контрольно-надзорных мероприятий.

Между тем известная благовещенская зоозащитница Светлана Садова успела вытащить несколько живых цыплят, выехав накануне в распадок за турбазой «Снежинка».

«Там две огромные ямы, ощущение, что вывозили несколько раз. Не только яйца. В пакетах были напиханы цыплята. Мы искали по писку, выкапывали из кучи. Малышей приходилось очищать от скорлупы, отмывать от пленки яичной. Как они выжили среди массы опарышей, мух, гниения плоти! У некоторых лапы поврежденные, некоторым заживо проели животы опарыши. Смрад, который там стоит, вынести очень трудно, – рассказала зоозащитница. – Я забрала восемь, еще четверых привез парень один. Выжило четверо. По-моему, это все петушата, хотя могу ошибаться. Я в зоопарке работала, брали инкубационное яйцо, выводили цыплят, немного понимаю в этом. Пропоила их антибиотиком, цыплята здоровые, просто обессиленные. Как начнут клевать, отвезу в зоосад на юннатке, там есть инфракрасный̆ свет и боксы специальные. За такое надо наказывать».