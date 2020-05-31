Благовещенская зоозащитница: некоторых цыплят на свалке заживо съели опарыши
В Благовещенске Россельхознадзор начал проверку по факту обнаружения свалки яиц, из которых начали вылупляться цыплята. Управление ветеринарии области выехало на место, чтобы отобрать анализы на особо опасные инфекции. Однако специалисты приехали уже на пепелище.
«Наши сотрудники прибыли туда, территория была зачищена, и нечего было отбирать. Кто-то все убрал, — сообщил начальник управления ветеринарии Амурской̆ области Сергей Самохвалов. — Будем искать виновных в организации данной свалки. Совместно с Россельхознадзором проводим проверку. Они будут проверять физических лиц или ИП, кто приобретал яйцо в указанные на этикетках даты. Мы владеем информацией, что на коробках была маркировка "Амурского бройлера". Хотим пояснить, что они работают уже не один год в режиме предприятия закрытого типа. Это значит, что у них на территории имеются печи утилизационные, все необходимые для этого средства. За пределы птицефабрики ничего никогда не вывозится: яйцо инкубационное, цыплята».
Управление Россельхознадзора по Амурской области подтвердило, что осуществляется сбор, обобщение и изучение информации, по результатам которого будет принято решение о проведении необходимых контрольно-надзорных мероприятий.
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Что и требовалось доказать, на воре и шапка горит🙈🤷♀️ Быстро все сожгли и сравняли с землей....Ветеринарное управление защищает АБ - друзья наверное ,и кто то быстро зачистил после посещения ветеринарного управления видимо следы🤷♀️ это Россия детка... сейчас быстро найдутся накладные какого нибудь предпринимателя , который якобы купил несколько сотен яиц и просто так ему захотелось- вывез все купленное на свалку 🤔 вот только вопрос то открыт- какой хозяин свои деньги вывезет на свалку??? Или это такое на Руси развлечение деньги в яму закапывать ? ИМХО только не частник, предприятию тысячей больше, тысячей меньше- объёмы другие.... я давно не беру продукцию АБ , а теперь еще и советовать буду не брать другим. Вот такие дела Благовещенск #беспределблаговещенск #вестиблаговещенск #амурскийбройлер #курица #цыплята #этороссиядетка #позорроссии #амурскаяобласть
Между тем известная благовещенская зоозащитница Светлана Садова успела вытащить несколько живых цыплят, выехав накануне в распадок за турбазой «Снежинка».
«Там две огромные ямы, ощущение, что вывозили несколько раз. Не только яйца. В пакетах были напиханы цыплята. Мы искали по писку, выкапывали из кучи. Малышей приходилось очищать от скорлупы, отмывать от пленки яичной. Как они выжили среди массы опарышей, мух, гниения плоти! У некоторых лапы поврежденные, некоторым заживо проели животы опарыши. Смрад, который там стоит, вынести очень трудно, – рассказала зоозащитница. – Я забрала восемь, еще четверых привез парень один. Выжило четверо. По-моему, это все петушата, хотя могу ошибаться. Я в зоопарке работала, брали инкубационное яйцо, выводили цыплят, немного понимаю в этом. Пропоила их антибиотиком, цыплята здоровые, просто обессиленные. Как начнут клевать, отвезу в зоосад на юннатке, там есть инфракрасный̆ свет и боксы специальные. За такое надо наказывать».
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Спасённые из АДА Амурского бройлера , если ночь переживут , надеюсь на это 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 , завтра поедут в брудер Зоосада , там и инфракрасный свет и боксы специальные🙏❤️ четверых спас парень🦹♀️ настоящий мужчина , спасибо Нике, она скинула видео с @blg_news , спасибо Татьяне @custosug оперативно помогла с машиной ,спасли кого смогли, возможно часть еще бегает в округе 🙈малышей приходилось очищать от скорлупы, отмывать от плёнки яичной, как они выжили среди массы опарышей, мух, гниения плоти 🙈 Смрад который там стоит вынести очень трудно , откапывать птенцов из кучи кишащей не легко. Я бы ткнула в эту яму , те подлые морды , что устроили этот АД #спасеныеизада #амурскийбройлер #живодеры #благовещенск #позорроссии #беспределблаговещенск #амурскаяобласть #цыплята #бройлеры #зоозащита_благовещенск #зоозащитадв #voiceforanimals
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