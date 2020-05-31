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В Приамурье борются с нехваткой кадров в аграрном секторе

В Приамурье борются с нехваткой кадров в аграрном секторе
Фото: ancor.ru

Представители министерства образования и министерства сельского хозяйства Приамурья рассмотрели вопросы взаимодействия в части кадрового обеспечения аграрной отрасли. В обсуждении темы участвовало и руководство Амурского аграрного колледжа.

Было отмечено, что, как и в любой другой сфере, в сельском хозяйстве самая главная составляющая – ни техника, ни качество семян, а кадры. При этом в регионе существует нехватка специалистов аграрного сектора. К примеру, одних механизаторов в настоящее время необходимо около 250 человек. Причина возникновения такой проблемы, по мнению специалистов, – недостаточная популяризация аграрного направления и отсюда слабая мотивация выпускников идти работать в отрасль.

«В кадровом вопросе помимо ликвидации вакансий особое внимание стоит уделить качеству подготовки специалистов. Сегодня в сельском хозяйстве задействовано высокотехнологичное оборудование с высокой степенью компьютеризации. Соответственно востребованными являются работники с особым уровнем подготовки», – подчеркнул министр сельского хозяйства области Олег Турков.

Чтобы выучиться на специалиста аграрного направления, в регионе созданы все условия, которые ежегодно совершенствуются за счет средств областного и федерального бюджетов. В частности обновляется материально-техническая база.

Так, в этом году на 49 миллионов рублей в Амурском аграрном колледже оборудуют пять мастерских: «Механизации сельского хозяйства», «Геномная инженерия», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Ветеринария» и «Сити-фермерство». Колледжем уже приобретен современный трактор, готовятся поставки других технических новинок.

В Амурском казачьем колледже также ожидают приход новой техники – трактора, пресс-подборщика и тренажера навигационного комплекса.

Кроме того, ежегодно преподаватели образовательных организаций проходят курсы профессиональной подготовки, налажено сотрудничество с предприятиями-работодателями, у которых студенты имеют возможность набираться практического опыта.

На совещании предложено наладить более тесный контакт между сельскохозяйственными предприятиями и образовательными учреждениями, в том числе и в вопросе обновления матбазы.

«Объединение усилий двух ведомств приведет к более эффективному решению кадрового вопроса. При этом важно участие самих предприятий и органов местного самоуправления, – отметила заместитель председателя правительства области, министр образования и науки области Светлана Яковлева. – Предприятия должны понимать, что если они сегодня будут способствовать развитию аграрного образования, то в будущем им это вернется в виде профессиональных работников, в которых они нуждаются. В силах муниципальной власти – привлечение специалистов в село посредством создания бытовых условий, например, предоставления жилья».

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#сельское хозяйство

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