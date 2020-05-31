В Амурской области 20 новых случаев коронавируса
В Амурской области по данным на 31 мая лабораторно подтверждено 20 новых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 4,1 %.
С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 506 случаев новой коронавирусной инфекции, из них:
г. Благовещенск - 209 (+8)
г. Свободный – 68 (+10)
г. Тында – 57
г. Шимановск – 37 (+1)
Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 19, с. Соколовка - 4) – 35
г. Белогорск – 32
Благовещенский район (с.Чигири – 8, с.Владимировка - 2, с.Верхблаговещенское – 2, с.Дроново – 1, с.Марково – 1, с.Новотроицкое – 2, с.Усть-Ивановка - 1) – 17
Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 13
Ивановский район (с.Крещеновка – 5, с.Среднебелое – 1) – 6
Сковородинский район (Сковородино) – 6
Тындинский район (п. Соловьевск) – 5
г. Райчихинск – 5
пгт. Прогресс – 4
Завитинский район (с. Успеновка – 1, г.Завитинск – 2) – 3
г. Зея – 3
Константиновский район (с.Константиновка) – 2
Бурейский район (п. Талакан – 1, п.Долдыкан - 1) – 2 (+1)
Ромненский район (с. Ромны) – 1
Тамбовский район (с.Тамбовка) – 1.
Показатель заболеваемости составил 64,05 на 100 тысяч населения. Из числа заболевших пневмония развилась у 45,1 %, ОРВИ – у 25,5 %, в бессимптомной форме заболевание переносят 29,4 %.
Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 35,6%. 161 человек выписан из стационара с выздоровлением.
По эпидемическим показаниям управлением Роспотребнадзора выдано 3 842 постановления главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции и 521 предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима.
В отношении 1 332 человек, бывших в контакте с заболевшими, проводится наблюдение, взяты анализы, из них на изоляции по месту жительства находится 1 308 человек, в изоляторах – 24 человека, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
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