В Амурской области 20 новых случаев коронавируса

В Амурской области по данным на 31 мая лабораторно подтверждено 20 новых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 4,1 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 506 случаев новой коронавирусной инфекции, из них:



г. Благовещенск - 209 (+8)



г. Свободный – 68 (+10)



г. Тында – 57



г. Шимановск – 37 (+1)



Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 19, с. Соколовка - 4) – 35



г. Белогорск – 32



Благовещенский район (с.Чигири – 8, с.Владимировка - 2, с.Верхблаговещенское – 2, с.Дроново – 1, с.Марково – 1, с.Новотроицкое – 2, с.Усть-Ивановка - 1) – 17



Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 13



Ивановский район (с.Крещеновка – 5, с.Среднебелое – 1) – 6



Сковородинский район (Сковородино) – 6



Тындинский район (п. Соловьевск) – 5



г. Райчихинск – 5



пгт. Прогресс – 4



Завитинский район (с. Успеновка – 1, г.Завитинск – 2) – 3



г. Зея – 3



Константиновский район (с.Константиновка) – 2



Бурейский район (п. Талакан – 1, п.Долдыкан - 1) – 2 (+1)



Ромненский район (с. Ромны) – 1



Тамбовский район (с.Тамбовка) – 1.

Показатель заболеваемости составил 64,05 на 100 тысяч населения. Из числа заболевших пневмония развилась у 45,1 %, ОРВИ – у 25,5 %, в бессимптомной форме заболевание переносят 29,4 %.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 35,6%. 161 человек выписан из стационара с выздоровлением.

По эпидемическим показаниям управлением Роспотребнадзора выдано 3 842 постановления главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции и 521 предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима.

В отношении 1 332 человек, бывших в контакте с заболевшими, проводится наблюдение, взяты анализы, из них на изоляции по месту жительства находится 1 308 человек, в изоляторах – 24 человека, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.