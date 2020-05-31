Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:51 4

В Амурской области 20 новых случаев коронавируса

В Амурской области 20 новых случаев коронавируса
Фото: aiaaira.com

В Амурской области по данным на 31 мая лабораторно подтверждено 20 новых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 4,1 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 506 случаев новой коронавирусной инфекции, из них:

г. Благовещенск - 209 (+8)

г. Свободный – 68 (+10)

г. Тында – 57

г. Шимановск – 37 (+1)

Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 19, с. Соколовка - 4) – 35

г. Белогорск – 32

Благовещенский район (с.Чигири – 8, с.Владимировка - 2, с.Верхблаговещенское – 2, с.Дроново – 1, с.Марково – 1, с.Новотроицкое – 2, с.Усть-Ивановка - 1) – 17

Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 13

Ивановский район (с.Крещеновка – 5, с.Среднебелое – 1) – 6

Сковородинский район (Сковородино) – 6

Тындинский район (п. Соловьевск) – 5

г. Райчихинск – 5

пгт. Прогресс – 4

Завитинский район (с. Успеновка – 1, г.Завитинск – 2) – 3

г. Зея – 3

Константиновский район (с.Константиновка) – 2

Бурейский район (п. Талакан – 1, п.Долдыкан - 1) – 2 (+1)

Ромненский район (с. Ромны) – 1

Тамбовский район (с.Тамбовка) – 1.

Показатель заболеваемости составил 64,05 на 100 тысяч населения. Из числа заболевших пневмония развилась у 45,1 %, ОРВИ – у 25,5 %, в бессимптомной форме заболевание переносят 29,4 %.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 35,6%. 161 человек выписан из стационара с выздоровлением.

По эпидемическим показаниям управлением Роспотребнадзора выдано 3 842 постановления главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции и 521 предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима.

В отношении 1 332 человек, бывших в контакте с заболевшими, проводится наблюдение, взяты анализы, из них на изоляции по месту жительства находится 1 308 человек, в изоляторах – 24 человека, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Просмотров всего: 2909

#коронавирус

распечатать


Коронавирус

Роспотребнадзор предлагает соблюдать на пляжах социальную дистанцию
Коронавирус 9

Благовещенка нашла донора плазмы для отца, больного COVID
Коронавирус 3

Число контактировавших с заболевшими COVID-19 в Приамурье выросло до 1 332 человек
Коронавирус 5

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Оставайтесь дома!

  • retired21

    retired21
    38 минут назад

    c 24 марта дома,ип закрыл,денег 3й месяц только в минус.намордники до сентября продлили?

  • Demon77

    Demon77
    21 минута назад

    Было 6 умерших на 30мая, сейчас на сайте стопкорона 5 это какак????

  • ВсеАлександр

    ВсеАлександр
    7 минут назад

    Вероятно воскрес. Когда узнал что не заплатили

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь