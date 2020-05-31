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МЧС: в Приамурье 1 июня ожидаются сильные дожди и грозы

МЧС: в Приамурье 1 июня ожидаются сильные дожди и грозы

1 июня днём на юге Амурской области и в Благовещенске ожидаются сильные дожди, грозы. Главное управление МЧС России по Амурской области предупреждает, что возможны подъемы уровней воды на реках, подтопление низкопойменных мест и участков автомобильных дорог.

Согласно информации Амурского центра гидрометеорологической службы, 1 июня днём на юге Амурской области и в Благовещенске ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра до 14 метров в секунду, ночью и в утренние часы в пониженных местах туман.

Региональное управление МЧС направило руководителям организаций предупреждение об ухудшении погоды. Возможно возникновение аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, повреждение и подмыв линий связи и электропередачи, другие нарушения в работе системы жизнеобеспечения.

Спасатели напоминают, что в непогоду нельзя стоять под рекламными щитами, деревьями и металлическими конструкциями, а также под балконами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

В Благовещенске также подготовились к непогоде. Заявки от жителей на откачку воды с затопленных участков принимают в диспетчерской МКП «ГСТК», а также в Единой дежурной диспетчерской службе по телефону 202-112, сообщает в Инстаграме администрация Благовещенска.

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#МЧС #погода

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