Мотоциклист попал в аварию в Благовещенске (фото, видео)

Фото: instagram.com/autoroad.blg

31 мая в соцсетях появилась информация о ДТП в Благовещенске. Как отмечает инстаграм-паблик skaner28, в районе 50-летия Октября – Конной столкнулись автобус и мотоцикл. Эту информацию частично подтвердили в полиции.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сказали, что подтверждается факт ДТП с участием мотоцикла. На месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД. Подробности станут известны позже.

Между тем инстаграм-паблик kriminal.blg отмечает, что мотоциклисту потребовалась помощь медиков.