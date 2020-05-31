Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:35 0

Мотоциклист попал в аварию в Благовещенске (фото, видео)

Мотоциклист попал в аварию в Благовещенске (фото, видео)
Фото: instagram.com/autoroad.blg

31 мая в соцсетях появилась информация о ДТП в Благовещенске. Как отмечает инстаграм-паблик skaner28, в районе 50-летия Октября – Конной столкнулись автобус и мотоцикл. Эту информацию частично подтвердили в полиции.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сказали, что подтверждается факт ДТП с участием мотоцикла. На месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД. Подробности станут известны позже.

Между тем инстаграм-паблик kriminal.blg отмечает, что мотоциклисту потребовалась помощь медиков.

Просмотров всего: 218

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

Пропавший в Приамурье мужчина с дефектом речи найден

Общество 1

Грузовик мешает дорожным работам в Благовещенске
Происшествия 2

Просто посидел на подоконнике: благовещенец объяснил, что не собирался прыгать с высоты
Происшествия 1

По факту падения грузового лифта в ТРЦ Благовещенска проводит проверку прокуратура
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь