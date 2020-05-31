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сегодня, 14:09 2

В Благовещенске готовятся к прохождению циклона

В Благовещенске готовятся к прохождению циклона
Фото: архив Амур.инфо

В МКП «ГСТК» Благовещенска готовятся к прохождению циклона. На случай выпадения осадков на предприятии готовы к работе вакуумные машины, мотопомпы. Дополнительная техника может быть привлечена от сторонних предприятий. по договору. Мотопомпами обеспечены все образовательные учреждения.

На особом контроле специалистов – проблемные участки, которые затапливаются в период обильных дождей. В частности, это Игнатьевское шоссе в районе пересечения с улицей Василенко, перекресток улиц Пионерской и Гражданской, а также улицы Тенистая, Дьяченко, Железнодорожная, переулок Кооперативный и другие.

Заявки от жителей на откачку воды с затопленных участков принимают в диспетчерской МКП «ГСТК», а также в Единой дежурной диспетчерской службе по телефону 202-112, сообщает в Инстаграме администрация Благовещенска.

По информации Амурского гидрометцентра, с 1 по 4 июня в большинстве районов Амурской области ожидаются дожди различной интенсивности.

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    21 минута назад

    по факту циклона прокуратура проводит проверку

  • mm_Илья Большаков

    mm_Илья Большаков
    15 минут назад

    Народ! Короче есть база где собраны все давалки и шалавы страны (там множество компромата: фотки, видео, где и с кем спала... ), так я и спалил измену своей девушки. Советую проверить свою или снять девку пока сервис бесплатный, вот ссылка ---- http://gg.gg/shalava

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