В Благовещенске готовятся к прохождению циклона

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В МКП «ГСТК» Благовещенска готовятся к прохождению циклона. На случай выпадения осадков на предприятии готовы к работе вакуумные машины, мотопомпы. Дополнительная техника может быть привлечена от сторонних предприятий. по договору. Мотопомпами обеспечены все образовательные учреждения.

На особом контроле специалистов – проблемные участки, которые затапливаются в период обильных дождей. В частности, это Игнатьевское шоссе в районе пересечения с улицей Василенко, перекресток улиц Пионерской и Гражданской, а также улицы Тенистая, Дьяченко, Железнодорожная, переулок Кооперативный и другие.

Заявки от жителей на откачку воды с затопленных участков принимают в диспетчерской МКП «ГСТК», а также в Единой дежурной диспетчерской службе по телефону 202-112, сообщает в Инстаграме администрация Благовещенска.

По информации Амурского гидрометцентра, с 1 по 4 июня в большинстве районов Амурской области ожидаются дожди различной интенсивности.