Грузовик мешает дорожным работам в Благовещенске

Фото: instagram.com/mintransamur

В Благовещенске дорожники, выполняющие работы на улице Тепличной, столкнулись с проблемой из-за грузовой машины. Мастер участка рассказал, что транспорт стоит на месте продолжительное время, никто к нему не подходит. Автомобиль мешает выполнять дорожные работы на объекте.

Дорожники обращаются к родственникам собственника грузовой машины. Дело в том, что, по информации ГИБДД, собственник данного транспортного средства умер. Родственников просят откликнуться и убрать машину с этого места, сообщает в Инстаграме министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Ремонт улицы Тепличной в Благовещенске ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».