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сегодня, 13:58 1

Грузовик мешает дорожным работам в Благовещенске

Грузовик мешает дорожным работам в Благовещенске
Фото: instagram.com/mintransamur

В Благовещенске дорожники, выполняющие работы на улице Тепличной, столкнулись с проблемой из-за грузовой машины. Мастер участка рассказал, что транспорт стоит на месте продолжительное время, никто к нему не подходит. Автомобиль мешает выполнять дорожные работы на объекте.

Дорожники обращаются к родственникам собственника грузовой машины. Дело в том, что, по информации ГИБДД, собственник данного транспортного средства умер. Родственников просят откликнуться и убрать машину с этого места, сообщает в Инстаграме министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Ремонт улицы Тепличной в Благовещенске ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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#транспорт

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Комментарии
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  • mm_Илья Большаков

    mm_Илья Большаков
    16 минут назад

    Народ! Короче есть база где собраны все давалки и шалавы страны (там множество компромата: фотки, видео, где и с кем спала... ), так я и спалил измену своей девушки. Советую проверить свою или снять девку пока сервис бесплатный, вот ссылка ---- http://gg.gg/shalava

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