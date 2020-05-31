Просто посидел на подоконнике: благовещенец объяснил, что не собирался прыгать с высоты
ИА «Амур.инфо» удалось связаться по телефону с жителем Благовещенска, вследствие действий которого 31 мая спецслужбы выезжали по адресу: улица Новая, 2. Мужчина объяснил, что ни в коем случае не собирался прыгать с высоты, а просто «посидел на подоконнике».
«Мне чуть-чуть поплохело, я вышел на балкон подышать воздухом. Просто стоять было неудобно, присел на подоконник подышать, а это раздули в огромную шумиху, с фотографиями, со спецслужбами», – объяснил благовещенец.
На связь с агентством также вышел другой горожанин, который вызывал на место спецслужбы. Этот мужчина объяснил, что тот благовещенец вел себя заторможенно, сидел на краю, словно кукла. Это происходило на протяжении примерно 10-15 минут. «Мог сорваться. Опасность была 100 %», – заверил собеседник.
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