Просто посидел на подоконнике: благовещенец объяснил, что не собирался прыгать с высоты

«Мне чуть-чуть поплохело, я вышел на балкон подышать воздухом. Просто стоять было неудобно, присел на подоконник подышать, а это раздули в огромную шумиху, с фотографиями, со спецслужбами», – объяснил благовещенец.

На связь с агентством также вышел другой горожанин, который вызывал на место спецслужбы. Этот мужчина объяснил, что тот благовещенец вел себя заторможенно, сидел на краю, словно кукла. Это происходило на протяжении примерно 10-15 минут. «Мог сорваться. Опасность была 100 %», – заверил собеседник.