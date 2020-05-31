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31мая
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По факту падения грузового лифта в ТРЦ Благовещенска проводит проверку прокуратура

По факту падения грузового лифта в ТРЦ Благовещенска проводит проверку прокуратура

Обновлено: 12:59

Прокуратура Благовещенска по поручению прокуратуры Амурской области проводит проверку по факту падения грузового лифта в ТРЦ «Острова» областного центра. Привлечены специалисты дальневосточного управления Ростехнадзора и государственной инспекции труда в Приамурье.

Предварительно установлено, что 30 мая в ТРЦ «Острова» с высоты второго этажа упал грузовой подъемник, в котором находились двое работников магазина электроники. Указанный подъемник для перевозки людей не предназначался.

В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об охране труда, соблюдению требований безопасности при эксплуатации грузового подъемника. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает сайт прокуратуры Амурской области 31 мая.

Как сообщало Амур.инфо, при происшествии с подъемником пострадали два человека. По факту случившегося проверку проводит следственный комитет.

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