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Упавший тополь порвал электрокабель в Благовещенске (фото)

Упавший тополь порвал электрокабель в Благовещенске (фото)

Ночью 31 мая в Благовещенске на улице Ленина упал тополь. Обошлось без пострадавших. Однако при падении дерево зацепило и порвало электрокабель и полностью перекрыло подход к опоре электропередачи.

Энергетикам пришлось вызывать спасателей. Они оперативно прибыли на место, распилили ствол на части, обеспечив специалистам электросетей подход к опоре для проведения ремонтных работ, сообщает сайт ДВРПСО МЧС России.

Фото: dvrpso.ru

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#происшествия

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