Амурчане могут принять участие в онлайн-забеге на все лето

Фото: клуб любителей бега «Бег к мечте»

В Приамурье клуб любителей бега «Бег к мечте» сообщил о старте мероприятия в формате онлайн-забега. Бросить себе вызов и пробежать за три летних месяца не менее 330 километров предлагается бегунам независимо от того, где они находятся. Главное, чтобы в этой точке мира ловил GPS.

«Условия самоизоляции сказались как на эмоциональном, так и на физическом состоянии наших спортсменов. Мы видим, что многие выходят на уличные пробежки, но во многих случаях без мотивации тренировочный процесс идет на спад. Я и сама, честно говоря, заскучала. Без соревнований и вызовов сложно заставить себя выйти на пробежку, – говорит руководитель клуба, инициатор онлайн-забега Альбина Попова. – Онлайн-забег – это удобная форма проведения мероприятия в сложившихся условиях. Она не обязывает проводить массовые пробежки, не привязывает к определенному дню, времени, месту старта. Расстояние, которое мы предлагаем пробежать за лето, посильно каждому. И за свои успехи финишеры, не сошедшие с дистанции, получат эксклюзивную медаль».

Чтобы стать участником онлайн-забега «Бег к мечте. 330. Каждому», необходимо пройти регистрацию на сайте begkmechte.ru (http://begkmechte.ru/projects/onlayn-zabeg-beg-k-mechte-330-kazhdomu-/): заполнить анкету, оплатить стартовый взнос. Сроки регистрации – с 1 июня до 15 июля.

После регистрации можно стартовать. Все пробежки обязательно фиксировать с помощью бегового трекера (приложения Strava, Samsung health, Runtastik и другие) и скриншоты отправлять на WhatsApp по номеру 8-914-048-81-19 (Ирина).

Участники, пробежавшие с момента регистрации и до 31 августа 330 километров, будут награждены медалью финишера и дипломом участника.

Тот, кто преодолеет за три летних месяца самый большой километраж, будет награжден отдельно. Получит подарок и самый возрастной участник челленджа, говорится в сообщении клуба любителей бега «Бег к мечте».