Аграрный и педагогический колледжи Приамурья выиграли 55 миллионов рублей

Студенты амурских колледжей будут осваивать профессии в современных условиях. В двух образовательных учреждениях Приамурья создают 9 мастерских. Работы в аграрном и педагогическом колледжах стартовали благодаря победе в конкурсе Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». На модернизацию они получили 55 миллионов рублей.

43,7 миллиона рублей потратят на покупку нового оборудования в Амурском аграрном колледже. На эти средства сделают пять мастерских: «Механизации сельского хозяйства», «Геномная инженерия», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Ветеринария» и «Сити-фермерство». Выделенные деньги позволят не только отремонтировать помещения, где будут заниматься студенты, но и закупить современное оборудование и обучить педагогов.

Амурский педагогический колледж выиграл 12,1 миллиона рублей, на которые создадут четыре мастерские по направлениям: «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Коррекционная педагогика в начальном образовании», «Физическая культура спорт и фитнес». Выделенные деньги позволят купить компьютеры, инвентарь для развития детей, интерактивную систему и мобильный планетарий.

Оснащение колледжей позволит создать условия для формирования профессиональных компетенций в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по соответствующим профессиям и специальностям с опорой на стандарты World skills Россия. Конечная цель – повысить качество образовательного процесса, обеспечив конкурентоспособность на современном рынке труда.

В прошлом году федеральный грант в размере 9,5 миллиона рублей освоил Амурский колледж сервиса и торговли. Здесь создали мастерские по пяти приоритетным направлениям подготовки: «Технологии моды», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Туризм» и «Бухгалтерский учет».

Амурские колледжи продолжают улучшать условия обучения студентов за счет обновления материально-технической базы. Три образовательные организации – Благовещенский политехнический колледж, Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства и Амурский колледж строительства и ЖКХ – готовят заявки на конкурс Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Победа в нем обеспечит учреждения финансированием, которое в 2021 году позволит модернизировать 13 мастерских.

В Амурском колледже транспорта и дорожного хозяйства оборудовать по последнему слову техники планируется пять мастерских, в которых студенты будут получать новые компетенции по кузовному ремонту, ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, окраске автомобилей, управлению автогрейдером и экскаватором.

Амурскому колледжу строительства и ЖКХ необходимо обновление мастерских по направлениям: «Сантехника и отопление», «Технология информационного моделирования BIM», «Монтаж и эксплуатация газового оборудования», «Облицовка плиткой».

В новых помещениях Благовещенского политехнического колледжа планируется обучение по специальностям: «Геодезия», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Подземные горные работы», «Охрана окружающей среды», сообщает областное правительство.