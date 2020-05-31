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В Благовещенске в результате стрельбы пострадал автомобиль (видео)

В Благовещенске в результате стрельбы пострадал автомобиль (видео)
Фото: кадр видео

В ночь с 29 на 30 мая в Благовещенске случилось происшествие во дворе дома № 98 по улице Театральной. Молодые люди повредили стекло в автомобиле, стреляя по бутылкам из пневматического пистолета.

О случившемся ИА «Амур.инфо» рассказал благовещенец Сергей. «Там стоит детская машинка, деревянная. Они сначала на ней прыгали, парень махал пневматическим пистолетом. Потом они поставили бутылки на скамейку и начали стрелять. Как стекло в машине посыпалось, все быстро разбежались», – поведал мужчина.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству сказали, что, действительно, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные повредили автомобиль – разбили в нем стекло. В настоящее время проводится проверка, стражи порядка выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. Устанавливаются лица, причастные к инциденту.

Между тем Сергей отмечает, что у молодых людей сохраняется шанс решить с ним этот вопрос «по-хорошему». Связаться с горожанином можно по телефону 8-999-165-80-15.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

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#происшествия #транспорт

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