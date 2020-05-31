В Шимановске впервые за почти полвека капитально ремонтируют стадион

В Шимановске завершается ремонт стадиона «Локомотив». На спортплощадке рабочие укладывают геотекстиль, делают основание для футбольного поля и устанавливают трибуны. Сейчас на производственной базе изготавливают опоры будущего освещения, которое позже установят на отремонтированном стадионе.

Единственный городской стадион Шимановска капитально ремонтируют впервые за 46 лет. Деньги на его преобразование выделили по решению губернатора Амурской области Василия Орлова.

Прежде чем приступить к ремонту, строители возводили опорную стену высотой 1 метр 80 сантиметров на всю длину из 550 фундаментных блоков, на которой строится стадион, а также дренаж по всему периметру с отводом воды в реку Пера – это был первый этап работ, который стартовал в прошлом году.

Последний этап – работы по благоустройству территории: поля, беговых дорожек, баскетбольных и футбольных площадок. Кроме этого, приведут в порядок площадку для прыжков, площадку для метания копья, место для толкания ядра, трибуну для зрителей, душевые кабины и туалет.



На ремонт стадиона потратят почти 70 миллионов рублей – это деньги из областного и городского бюджетов в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта».

В последний раз на стадионе делали косметический ремонт. Это было 12 лет назад. «Локомотив» – единственный городской стадион общего пользования, не считая пришкольных стадионов. На нём занимаются обычные горожане и тренируются спортсмены из местных спортшкол и секций. Городские власти планируют на отремонтированном стадионе провести спартакиаду городов и районов области в следующем году.

В этом году на реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Амурской области» направят 316,9 миллиона рублей. В прошлом году в ходе этой государственной программы власти выделили почти 417 миллионов рублей из бюджетов трёх уровней. Это на 38 % больше, чем годом ранее.

Развивать спорт в Приамурье помогает и программа «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В прошлом году на её реализацию Амурской области выделили 80 миллионов рублей. Выделенные средства потратили на укрепление материально-технической базы, строительство 8 малых спортивных площадок для выполнения испытаний ГТО и 2 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.

На 5 миллионов рублей обновили материально-техническую базу в спортивных школах Приамурья. «Спорт – норма жизни» позволила переоснастить областную спортшколу, школу олимпийского резерва, спортшколы городов Свободный, Белогорск и Тында. Благодаря выделенным средствам удалось не только обновить материально-техническую базу, но и оплатить поездки на соревнования для спортсменов и их учебно-тренировочные сборы.

В этом году в рамках проекта «Спорт – норма жизни» в регионе закупят 4 комплекта спортивно-технологического оборудования для малых спортивных площадок ГТО. Они появятся в Райчихинске, Мазановском, Сковородинском и Тындинском районах. Спортшколы получат 5 миллионов рублей на обновление материально-технической базы.

В 2020-2021 годах по 25 миллионов рублей получат города Свободный и Тында на усовершенствование материально-технической базы по хоккею. В Приамурье развивается более 90 видов спорта, в том числе 5 базовых (легкая атлетика, спортивная борьба, самбо, киокусинкай и спорт глухих), наиболее массовые - волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, плавание, различные виды единоборств, фитнес.

Одна из важнейших задач, стоящих перед региональными властями – формирование здорового образа жизни среди амурчан, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Это подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов. Так областное правительство выполняет поручение президента России Владимира Путина к 2024 году увеличить число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом до 55 %, сообщает областное правительство.