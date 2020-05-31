Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:30 0

В Приамурье отремонтируют спортивные объекты в 6 населенных пунктах

В Приамурье отремонтируют спортивные объекты в 6 населенных пунктах
Фото: pixabay.com

На 4 стадионах и 2 многофункциональных площадках Амурской области будет проведен капитальный ремонт. Это произойдет благодаря средствам программы «Газпром – детям».

В этом году сумма поддержки составила 100 миллионов рублей. Преобразятся стадионы в Ивановке, Райчихинске, Завитинске и Бурее. Более современными станут многофункциональные площадки в Юхте Свободненского района и Новогеоргиевке Шимановского района.

В Приамурье программа «Газпром – детям» действует с 2017 года. За это время, по линии министерства физической культуры, в области появилось 16 современных спортивных объектов – это пришкольные стадионы, включающие в себя футбольное поле, зоны для легкой атлетики, игры в волейбол и баскетбол, зрительские трибуны; многофункциональные спортивные площадки с удобным покрытием.

Планы по программе сформированы и на 2021 год. Среди объектов, подлежащих капитальному ремонту, пришкольные стадионы в Ивановке и Прогрессе, спортивно-оздоровительный лагерь «Строитель». Также предстоит устройство навеса хоккейной коробки в Константиновке, строительство плоскостного спортивного сооружения в Сковородине.

Кроме того, в рамках программы «Газпром – детям» в области стартует строительство пяти физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальными спортивными залами. Два из них планируются в Благовещенске, по одному – в Тамбовке, Магдагачи и Тынде, сообщает в Инстаграме министерство по физической культуре и спорту региона.

Просмотров всего: 44

#спорт

распечатать


Спорт

В Шимановске впервые за почти полвека капитально ремонтируют стадион
Общество 2

ФОК Белогорска несет убытки из-за COVID-19
Спорт 9

В Приамурье разрабатывают план начала работы фитнес-клубов и тренажерных залов

Коронавирус 2

Названы условия открытия фитнес-клубов после режима самоизоляции
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь