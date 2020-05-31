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сегодня, 10:02 0

Конец мая отметился в Тындинском районе снегом (видео)

Конец мая отметился в Тындинском районе снегом (видео)
Фото: кадр видео

30 мая в Тындинском районе Амурской области шел снег. Об этом в своем Инстаграме сообщил амурчанин Максим Ермаков. Он пояснил, что опубликованное им видео снято на дороге из Тынды в Соловьевск.

«Было холодно и вчера, и сегодня и в Тынде, и в Соловьевске. Дождь у нас любит это дело – превращаться в снег», – отметил Максим в беседе с ИА «Амур.инфо».

Ранее синоптики предупреждали о том, что в Амурской области может пойти мокрый снег. Правда, при этом указывалось, что мокрый снег с дождем не исключен местами на северо-востоке региона 2 июня.

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