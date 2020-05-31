Благовещека нашла донора плазмы для отца, больного COVID

Благовещенка Елена, которая объявила в соцсетях о поиске донора плазмы для отца, больного коронавирусом, получила отклик. Свою помощь предложила медик с нужной второй положительной группой крови, перенесшая недавно COVID-19. Но поиск не закончен.

«Утром позвонила женщина. Предложила помощь, сказала, что конечно, готова на забор крови. Для начала она сдаст все анализы, потом у нее возьмут плазму. Лечащий врач поддерживает экспериментальную методику, которая уже оправдала себя на Западе. Но поиски мы не прекращаем, потому что один донор – это мало», – рассказала благовещенка Елена.

Елена указала в Инстаграме свой контактный телефон: +7-914-557-31-12.

По сообщению амурского Роспотребнадзора, на 30 мая уже 160 человек выписано из инфекционных госпиталей с выздоровлением. Однако девушка говорит, что сами врачи помочь найти нужного донора из числа выздоровевших не могут.

«У врачей нет базы пролеченных по группам крови. И даже если есть, то мне не дадут эти персональные данные. К тому же это экспериментальная практика переливания плазмы от переболевших ковидом. Мой отец – врач-пульмонолог, он в тяжелом состоянии, и он попросил меня поискать. На Западе страны эта практика лечения во многом успешна. Поиск донора согласован с лечащим врачом, его готовы будут принять. Это вопрос жизни», – рассказала Елена.

Поэтому пост о поиске донора в Инстаграме остается активным