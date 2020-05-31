Благовещека нашла донора плазмы для отца, больного COVID
Благовещенка Елена, которая объявила в соцсетях о поиске донора плазмы для отца, больного коронавирусом, получила отклик. Свою помощь предложила медик с нужной второй положительной группой крови, перенесшая недавно COVID-19. Но поиск не закончен.
«Утром позвонила женщина. Предложила помощь, сказала, что конечно, готова на забор крови. Для начала она сдаст все анализы, потом у нее возьмут плазму. Лечащий врач поддерживает экспериментальную методику, которая уже оправдала себя на Западе. Но поиски мы не прекращаем, потому что один донор – это мало», – рассказала благовещенка Елена.
Елена указала в Инстаграме свой контактный телефон: +7-914-557-31-12.
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❤️ Мне очень нужна ваша помощь! Пожалуйста, репост 🙏🏻 Амурская область ⠀ Эпидемия не обошла мою семью стороной. Родной мне человек, врач, находится в реанимации из-за ковида. Нам очень нужна плазма крови выздоровевшего от ковида со второй группой крови, резус положительный. Обещаю хорошее вознаграждение. ⠀ Пожалуйста, помогите распространить, вдруг среди ваших знакомых есть люди, уже поборовшие эту инфекцию. Они могут помочь, могут спасти жизнь! Чья-то кровь может стать лекарством 🙌🏻 ⠀ Меня зовут Лена, мой контактный телефон: +79145573112 ⠀ #амуринфо #Благовещенск #blaga #blagalive #blagalife #blagmama
По сообщению амурского Роспотребнадзора, на 30 мая уже 160 человек выписано из инфекционных госпиталей с выздоровлением. Однако девушка говорит, что сами врачи помочь найти нужного донора из числа выздоровевших не могут.
«У врачей нет базы пролеченных по группам крови. И даже если есть, то мне не дадут эти персональные данные. К тому же это экспериментальная практика переливания плазмы от переболевших ковидом. Мой отец – врач-пульмонолог, он в тяжелом состоянии, и он попросил меня поискать. На Западе страны эта практика лечения во многом успешна. Поиск донора согласован с лечащим врачом, его готовы будут принять. Это вопрос жизни», – рассказала Елена.
Поэтому пост о поиске донора в Инстаграме остается активным
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