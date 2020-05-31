Число контактировавших с заболевшими COVID-19 в Приамурье выросло до 1 332 человек

В Амурской области общее количество контактировавших с заболевшими COVID-19 составило 1 332 человека. Днем ранее – 1 324 человека. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

На изоляции по месту жительства в регионе находятся 1 308 человек, в изоляторах – 24, в обсерваторе – 0.

В Приамурье проведено уже 48 536 исследований на COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции в регионе – 1,0. Показатель тестирования – 227,3 на 100 тысяч населения. Свободный коечный фонд – 51,5 %, сообщает пресс-служба правительства области.

Ранее Амур.инфо сообщало, что по состоянию на 30 мая в Амурской области с нарастающим итогом выявлено 486 случаев COVID-19.