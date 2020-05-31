В Благовещенске нашли предмет, похожий на боеприпас (видео)

Фото: instagram.com/skaner28

В соцсетях появилась информация об инциденте в Благовещенске. Инстаграм-паблик skaner28 пишет, что в районе дома 24/1 на улице Тепличной был найден боеприпас. Эти сведения ИА «Амур.инфо» подтвердили в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

В ведомстве сказали, что данный инцидент произошел накануне, 30 мая, – был обнаружен предмет, похожий на боеприпас. На место выехали спецслужбы. В итоге предмет был изъят и вывезен. Каких-либо происшествий не допущено. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПРОИСШЕСТВИЯ ДТП КРИМИНАЛ БЛГ (@skaner28) 30 Май 2020 в 2:39 PDT

Просмотров всего: 74

#происшествия

распечатать

Александр Авдеев