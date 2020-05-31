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31мая
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сегодня, 08:56 1

В Благовещенске нашли предмет, похожий на боеприпас (видео)

В Благовещенске нашли предмет, похожий на боеприпас (видео)
Фото: instagram.com/skaner28

В соцсетях появилась информация об инциденте в Благовещенске. Инстаграм-паблик skaner28 пишет, что в районе дома 24/1 на улице Тепличной был найден боеприпас. Эти сведения ИА «Амур.инфо» подтвердили в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

В ведомстве сказали, что данный инцидент произошел накануне, 30 мая, – был обнаружен предмет, похожий на боеприпас. На место выехали спецслужбы. В итоге предмет был изъят и вывезен. Каких-либо происшествий не допущено.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    20 минут назад

    на видео девушку снимают-где припас?

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