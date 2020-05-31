В Серышевском районе возникший пожар мог привести к взрыву (фото)

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30 мая в 15:30 в пожарную часть № 63 поселка Серышево поступило сообщение о возгорании кровли на зерновом дворе в селе Украинка Серышевского района. Пожару присвоили повышенный ранг возгорания из-за возможной угрозы взрыва – под навесом находились бочки с топливом.

К месту возгорания выдвинулась дежурная смена пожарной части поселка Серышево в количестве пяти человек и одной автоцистерны на базе «Урала». По прибытии на место пожара было обнаружено, что обрушившийся навес горит открытым пламенем, а внутри находятся четыре 25-кубовых емкости для топлива. Три бочки оказались пустыми, а одна – неполная, с одним кубом дизтоплива.

Дежурная смена с помощью лафетного ствола в первую очередь сбила основной огонь, а прибывшее вторым подразделение пожарной части продолжило тушение емкостей пеной. Работало 10 человек и три автоцистерны.

«На тушение этого пожара был поднят резерв пожарной части, потому что мы не знали, сколько емкостей с топливом там находится, – рассказал начальник пожарной части № 63 поселка Серышево противопожарной службы области Сергей Кулик. – Огнеборцы сначала потушили огонь, а после с помощью пенообразователя охладили емкости. Там самым они ограничили доступ кислорода к топливу и не дали ему воспламениться. Также было не допущено разлива нефтепродуктов».

После локализации и ликвидации открытого горения пожарные начали пролив и разбор конструкции. Полностью завершить работы удалось к 18:20. На пожаре никто не пострадал. Огнеборцам удалось спасти металлические емкости и сельхозтехнику, сообщает в Инстаграме Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.