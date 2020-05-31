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Эти кучи пищат и шевелятся: вблизи Благовещенска на свалке яиц вылупились цыплята

Эти кучи пищат и шевелятся: вблизи Благовещенска на свалке яиц вылупились цыплята
Фото: Фото очевидца

Большие шевелящиеся и издающие отчаянный писк кучи яичной скорлупы вперемешку с цыплятами обнаружил житель Благовещенска, который отправился 30 мая в ближайший лес за папоротником. Видео он прислал в Амур.инфо и разместил в соцсетях.

«Это конечная остановка "Снежинка", гравийка идет в сопку в сторону села Белогорье. И самый первый поворот налево, ответвление - где горка лыжная была. По этому низкому распадку в самый конец за садовым обществом, дорога будет направо вверх уходить. И там нарыто несколько ям. Там все скорлупой закидано - писк такой стоит! Несколько десятков их там, не меньше живых. Я испытал шок» - рассказал благовещенец.

Тысячи яиц в стандартных картонных поддонах свалены в распадке сопки в несколько куч. По-видимому, яйца пролежали больше 20 дней, потому что из некоторых начали вылупляться цыплята.

«Кучи начали гнить, выделять тепло. Некоторые зародыши, которым повезло остаться в целых яйцах, превратились в цыплят и вылупились. 21 день нужен», - пишут в комментариях благовещенцы.

Мужчина отмечает, что эту свалку видит не первый год. Но прежде ее сразу сжигали. В этом году яйца просто выбросили и уехали.

Видео вызвало большой резонанс в соцсетях, некоторые горожане едут и пытаются откапывать живых цыплят по истошным пискам - выбраться самим из-под скорлупы и уже погибших птенцов у них нет никакого шанса.

Некоторые цыплята разбегаются по лесу и гибнут от голода. Кем и почему были выброшены яйца в таком большом количестве, непонятно. На коробках есть этикетки, которые указывают на одну из амурских птицефабрик, фотографии есть в распоряжении Амур.инфо.

«Зачем так делают??? Избыток яиц что ли? Чтоб не выращивать? Я не понимаю», - пишет одна горожанка.

«Если это нормальная практика утилизации, то процесс должен быть отработан без вот таких форс-мажоров и издевательств на живыми существами», - поддерживают далее в комментариях.

Многие участвующие в обсуждении горожане сходятся в одном: данный факт может квалифицироваться как жестокое обращение с животными.

Точные координаты несанкционированной свалки для предоставления проверяющим органам также имеются в распоряжении Амур.инфо.

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#животные #происшествия

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