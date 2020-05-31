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сегодня, 06:13 0

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Фото: rb.ru

Специалисты Института прогрессивного образования назвали профессии, которые могут стать более высокооплачиваемыми после пандемии коронавируса. По мнению экспертов, повысить зарплаты могут PR- и SMM-специалистам, продюсерам и контент-менеджерам, так как бизнесу в кризисный период нужно развивать сервис и увеличивать число клиентов.

На прибавку к зарплате по тем же причинам могут рассчитывать IT-специалисты, аналитики больших данных и онлайн-маркетологи.

Сложные условия работы могут способствовать росту зарплат у антикризисных менеджеров, консультантов по финансам и тайм-менеджменту и управленцев в сфере логистики, опытных онлайн-педагогов и виртуальных гидов.

Скорее всего, будут расти зарплаты у медиков и специалистов естественно-научного цикла, психологов и психотерапевтов, а также работников аграрного сектора (агрономов, зоотехников, ветеринаров, операторов машинного доения), сообщает РИА Новости.

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#коронавирус #работа

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