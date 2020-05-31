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сегодня, 07:11 0

Десять миллионов российских семей получат выплаты на детей 1 июня

Десять миллионов российских семей получат выплаты на детей 1 июня
Фото: Вслух.ру

Десять миллионов семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Это те, кто подал заявления до 22 мая.

«Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет 10 миллионов семей получат эту меру поддержки 1 июня. Средства будут выплачены на 15 миллионов детей», – говорится в сообщении. пресс-служба Пенсионного фонда России.

В ПФР уточнили, что первые выплаты в размере 10 тысяч рублей получат родители, подавшие заявление до 22 мая включительно. В соответствии с постановлением правительства заявление на единовременную выплату рассматривается в течение пяти рабочих дней, а средства перечисляются в пределах трех рабочих дней. Такие сроки действуют в отношении всех заявлений, в том числе поданных в выходные дни.

Если заявление направлено в период с 23 мая по 25 мая, оно рассматривается до 29 мая, средства перечисляются до 2 июня, уточнили в фонде. При этом восьмидневный срок является предельным и в отдельных случаях может быть уменьшен.

Если заявление направлено в период с 23 мая по 25 мая, оно рассматривается до 29 мая, средства перечисляются до 2 июня, уточнили в фонде. При этом восьмидневный срок является предельным и в отдельных случаях может быть уменьшен.

Согласно данным ПФР, большинство семей обратились за выплатой через портал госуслуг и могут узнать статус заявления в электронном кабинете. Если заявление подано лично в Пенсионный фонд, уточнить этап его рассмотрения можно по телефону клиентской службы, в которую обращался родитель.

В случае отказа родитель получает соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после того, как заявление рассмотрено, добавили в ПФР, уточнив, что такое решение, в частности, может быть вынесено, если родители живут за пределами России или являются гражданами другой страны, сообщило РИА Новости.

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#дети #коронавирус

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