В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

Специалисты новосибирского научного центра «Вектор» разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.

Об этом он рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцин» на телеканале «Россия 1».

«Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечно, а схема введения интерназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос», — сказал Максютов.

Он также рассказал о проводящихся в центре испытаний вакцины на животных.

«В рамках лабораторных испытаний низшие приматы также подвергались заражению новым коронавирусом. Результаты, которые при этом получались, они моделируют эту инфекцию, как у человека. Есть значительное количество бессимптомных случаев, то есть когда вирус мы можем контролировать только по вирусовыделению в мазке с помощью метода ПЦР», — сказал Максютов.

У некоторых особей, добавил специалист, отмечалась повышенная температура. Для контроля возможных изменений в легких в «Векторе» использовали рентгеновскую установку.

«При введении вакцины никаких подъемов температуры не было и никаких нежелательных реакций мы также не наблюдали. Они все очень хорошо перенесли введение наших вакцинных препаратов», — отметил гендиректор.

По его словам, в «Векторе» планируют начать первые клинические исследования в конце июня — начале июля и завершить их в середине сентября. При этом Максютов подчеркнул, что дополнительного ускорения работы над вакциной не требуется, так как нельзя забывать о базовых принципах вакцинации — не навредить и не вколоть бесполезный препарат.

Проводиться клинические испытания будут на добровольцах обоего пола в возрасте от 18 до 60 лет, продолжил гендиректор «Вектора». При этом люди, уже переболевшие COVID-19, добровольцами стать не смогут.

Окончательные группы испытуемых могут быть сформированы только за семь дней до непосредственно начала клинического исследования, добавил Максютов.

В «Векторе» также рассчитывают, что их разработки можно будет применять в том числе и для защиты детей. «Но это вопрос последующих клинических исследований. После получения положительных результатов и регистрации вакцины в рамках пострегистрационных исследований и независимых клинических исследований мы будем расширять контингент как по возрасту, то есть включать детское население, включать возраст старше 60 лет, так и по различным другим показателям», — добавил гендиректор. По его словам, эти исследования могут начаться в начале следующего года.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, всего насчитывается 5,7 миллиона инфицированных, 357 тысяч из них умерли.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели почти шесть миллионов человек, 365 тысяч умерли, около двух с половиной миллионов пациентов вылечились. Первые по числу летальных исходов — США (более 100 тысяч погибших), за ними следуют Великобритания, Италия, Франция, Бразилия и Испания.

В России число случаев заражения коронавирусом достигло почти 400 тысяч, 4555 человек скончались, более 167 тысяч вылечились.

На днях представитель ВОЗ Мелита Вуйнович сообщила, что организация зарегистрировала уже 124 перспективных вакцины от коронавируса, среди них — восемь российских разработок, сообщает РИА Новости.