Следственный комитет начал проверку причин падения лифта в Благовещенске

Следственный отдел по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области начал доследственную проверку по факту падения грузового лифта в ТРЦ «Острова».

Вечером 30 мая в одном из торговых центров города Благовещенска с высоты второго этажа сорвался грузовой лифт, в котором находились двое рабочих.

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за обеспечение безопасного функционирования лифта.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, указано в официальном комментарии Следственного комитета.

Как сообщало Амур.инфо, пострадавших доставали из кабины спасатели поисково-спасательного отряда амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. Мужчины живы, их передали врачам.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области, оба пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение Амурской областной клинической больницы. Один мужчина находится в тяжёлом состоянии, другой в средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.