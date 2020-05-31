Выбор читателей за 30 мая
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 30 мая.
На выезде из Благовещенска загорелся автомобиль
В Благовещенске на мосту через Зею загорелся автомобиль. Пламя и клубы черного дыма были видны издалека.
В Амурской области зафиксировано 25 новых случаев коронавируса
В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 25 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки – 5,4 %. Таким образом, по состоянию на 30 мая с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 486 случаев COVID-2019.
На набережной в Благовещенске установили санитайзеры (фото)
В Благовещенске на набережной реки Амур установили санитайзеры для обработки рук. Накануне емкости с дезинфицирующим раствором появились на детской и баскетбольной площадках.
В торговом центре Благовещенска упал лифт с людьми
В ТРЦ «Острова» Благовещенска с высоты второго этажа сорвался лифт, в котором находились люди. На место прибыли спасатели. Из кабины были извлечены двое мужчин.
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