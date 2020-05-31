Выбор читателей за 30 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 30 мая.

В Благовещенске на мосту через Зею загорелся автомобиль. Пламя и клубы черного дыма были видны издалека.

В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 25 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки – 5,4 %. Таким образом, по состоянию на 30 мая с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 486 случаев COVID-2019.

В Благовещенске на набережной реки Амур установили санитайзеры для обработки рук. Накануне емкости с дезинфицирующим раствором появились на детской и баскетбольной площадках.

В ТРЦ «Острова» Благовещенска с высоты второго этажа сорвался лифт, в котором находились люди. На место прибыли спасатели. Из кабины были извлечены двое мужчин.