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31мая
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сегодня, 00:30

Выбор читателей за 30 мая

Выбор читателей за 30 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 30 мая.

На выезде из Благовещенска загорелся автомобиль

В Благовещенске на мосту через Зею загорелся автомобиль. Пламя и клубы черного дыма были видны издалека.

В Амурской области зафиксировано 25 новых случаев коронавируса

В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 25 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки – 5,4 %. Таким образом, по состоянию на 30 мая с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 486 случаев COVID-2019.

На набережной в Благовещенске установили санитайзеры (фото)

В Благовещенске на набережной реки Амур установили санитайзеры для обработки рук. Накануне емкости с дезинфицирующим раствором появились на детской и баскетбольной площадках.

В торговом центре Благовещенска упал лифт с людьми

В ТРЦ «Острова» Благовещенска с высоты второго этажа сорвался лифт, в котором находились люди. На место прибыли спасатели. Из кабины были извлечены двое мужчин.

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#Обзор #интернет #СМИ

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