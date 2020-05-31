Гороскоп 31 мая: Скорпионам стоит держать дистанцию, а Львов проверят на прочность

Восход Солнца: 04:24

Заход Солнца: 20:30

Солнце в Близнецах.

Овен. Звезды сулят Вам прекрасный день, множество интересных открытий и успех, который будет зависеть от вашей смелости. Многие представители знака будут увлечены новым занятием, которое в скором времени откроет и новые перспективы.

Телец. Вам сейчас важно сосредоточиться на деле, в которое Вы вложили или вкладываете много сил! Не слушайте людей, которые сомневаются в вашем успехе. Разберитесь с проблемой, которая не дает покоя, и только после этого беритесь за работу.

Близнецы. Сбросьте любым способом эмоциональное напряжение, скопившиеся за последние несколько дней. Планировать свои активные дела лучше на вторую половину дня, когда ваше пессимистическое настроение получит позитивный импульс!

Рак. На этот день желательно не планировать важных дел, из-за усталости Вы не сможете их завершить в необходимые сроки. Пришло время помириться с человеком, ссора с которым произошла из-за недоразумения. Не бойтесь сделать первый шаг.

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Лев. Работа снова будет проверять нервы на прочность, выходной может обернуться бесчисленным количеством новых и очень неожиданных поручений. Обратите внимание на хобби, сегодня оно может перейти в разряд профессии и начать приносить доход.

Дева. Вам будет сложно настроиться на рабочую волну, поэтому не стоит брать на себя ответственность еще и за того парня. Важно заниматься работой, своим финансовым благополучием. Сегодня Вы, сами не подозревая, найдете для себя очень прибыльное дело.

Весы. Утром Вы будете ощущать дискомфорт, который ошибочно примете за предчувствие чего-то плохого. Постарайтесь уделить внимание повышению своих профессиональных навыков, такие временные инвестиции окупятся.

Скорпион. Звезды напоминают, что искренняя благотворительность не связана с благодарностью. В общении с окружающими рекомендуем держать дистанцию, чтобы не оказать медвежью услугу самому себе: скажете что-то лишнее и организуете себе неприятности или внезапного и опасного конкурента.

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Стрелец. Сегодня Стрельцам следует заняться повышением своего авторитета, построением социального статуса и налаживанием контактов! Старайтесь распределять свои силы рационально, переработки сейчас никому не пойдут на пользу.

Козерог. Постарайтесь заниматься весь день важными делами, сократив общение к минимуму, не заходите в социальные сети. Благоприятное время для встреч и переговоров, и друзья, и деловые партнеры будут очень удивлены вашей осведомленностью в делах.

Водолей. Претензии близких, высказанные сегодня, будут следствием их плохого настроения, а не ваших ошибок. Найдите человека, которому Вы будете с удовольствием отдавать свою любовь (если еще не нашли), отправляйтесь на поиски уже сегодня.

Рыбы. Если Рыбы пока не нашли свою вторую половинку, держитесь, симпатия возникнет внезапно, однако полностью Вас захватит. Судьбоносной может оказаться встреча с человеком из вашего прошлого, который недавно снова вернулся.

Астролог: Вальдемар Небоходцев