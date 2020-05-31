Гороскоп на июнь 2020 года: Стрельцы сделают важный шаг, а Овнов ждет романтика

Этот месяц станет непростым. С одной стороны, именно в июне нужно сильно постараться, чтобы заложить основу чего-то нового, прочного, а с другой стороны, придется идти на какие-то уступки. Многим Знакам в июне улыбнется финансовая удача. Покупку большой недвижимости или крупных накоплений Вселенная не обещает, но отложить деньги или купить что-то важное, но не сильно дорогое, получится.

Овен. Любовь, причем не здешняя, а заграничная, экзотическая или просто к приехавшему издалека человеку, ожидает Овнов в июне. В течение месяца сразу несколько периодов будут весьма благоприятными для неожиданных романтических свиданий.

Телец. Если Вы одиноки, то вокруг будет виться немало желающих встречаться. Те Тельцы, у кого уже есть отношения, будут искренне ими наслаждаться. Июнь можно назвать исключительно подходящим для личной жизни месяцем.

Близнецы. Общественная жизнь поможет выработать планы на будущее. Чтобы преодолеть депрессию, Близнецам нужно выйти в свет и найти новых друзей. Смело вступайте в клубы по интересам, общественные организации или в профсоюзы. Вашими приятелями могут стать авторитеты из мира искусств.

Рак. Ваша щедрость в июне принесет неожиданные плоды. Раки получат в два раза больше, чем пожертвуют, но только если сделают это с искренними намерениями. Если у Вас случится такой порыв, то отдавайте деньги нуждающимся.

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Лев. В июне вы, как Фигаро, будете и здесь и там. Премьеры, рауты, посиделки на кухне — все хотят видеть Вас у себя. Образ должен быть продуман как никогда: устройте масштабный шопинг. Причем в одиночестве — чужое мнение сейчас только помешает.

Дева. Посмотрите на себя со стороны — возможно, самое время что-то изменить и нарушить привычный распорядок.

Весы. У Весов продолжается эмоциональный подъем. Вы сможете завершить затянувшиеся проекты, справиться с рутинной работой, наладить отношения с близкими и коллегами. Но лучше всего Вам будет удаваться решение нестандартных задач. Не исключено, что отношения со старыми поклонниками покажутся скучными и стабильными.

Скорпион. Представители знака Зодиака Скорпион в июне будут заняты обеспечением собственной жизненной стабильности и наведением порядка во всех сферах своей деятельности. Скорпионы смогут встретиться с проблемами, которые потребуют от их незамедлительного решения.

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Стрелец. Первый шаг всегда самый трудный. Иногда лучше даже зажмуриться. В вашем же случае наоборот – широко раскрыть глаза и смело шагнуть в неизвестность. Вы удивитесь, но многое здесь Вам будет почти знакомо и Вы интуитивно поймете, как повернуть ситуацию в свою пользу.

Козерог. Многие Козероги (даже ведущие до этого довольно размеренный образ жизни) в июне могут стать участниками увлекательного действа.

Водолей. В этом месяце вы сильно загружены: упорно работаете, добиваетесь отличных результатов. Но, как ни странно, не получаете никакой похвалы — словно успех превращает вас в невидимку. Кто-то счел бы это провалом — ведь признание составляет часть успеха.

Рыбы. В новом платье из струящегося атласа Рыбы в июне 2020 года будут похожи на ангела, и приглашения на будут свидания сыпятся им одно за другим. Комплименты, лето и шампанское — опасный микс, но Рыбы устоят и сделают правильный выбор.

Астролог: Вальдемар Небоходцев