В Благовещенске срочно ищут донора крови, переболевшего коронавирусом

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Жительница Благовещенска срочно разыскивает донора крови для своего отца, который, по ее словам, находится в тяжелом состоянии в инфекционном госпитале. Она обратилась в Амур.инфо с просьбой опубликовать обращение к амурчанам, выздоровевшим после COVID-19.

«Эпидемия не обошла мою семью стороной. Родной мне человек, врач, находится в реанимации из-за ковида. Нам очень нужна плазма крови выздоровевшего от ковида со второй группой крови, резус положительный.

Обещаю хорошее вознаграждение.



Пожалуйста, помогите распространить, вдруг среди ваших знакомых есть люди, уже поборовшие эту инфекцию. Они могут помочь, могут спасти жизнь! Чья-то кровь может стать лекарством.

Меня зовут Лена, мой контактный телефон: +79145573112», указала девушка на своей странице в Инстаграм.

По сообщению амурского Роспотребнадзора, на 30 мая уже 160 человек выписано из инфекционных госпиталей с выздоровлением. Однако, девушка говорит, что сами врачи помочь найти нужного донора из числа выздоровевших не могут.

«У врачей нет базы пролеченных по группам крови. И даже если есть, то мне не дадут эти персональные данные. К тому же это экспериментальная практика переливания плазмы от переболевших ковидом. Мой отец - врач-пульмонолог, он в тяжелом состоянии, и он попросил меня поискать. На западе страны эта практика лечения во многом успешна. Поиск донора согласован с лечащим врачом, его готовы будут принять. Нам очень нужен донор, это вопрос жизни», - рассказала Елена.

Переливание плазмы крови выздоровевших от COVID-19 пациентов в качестве метода лечения впервые начали применять в Китае. Этот метод уже использовался в 2002 году в борьбе против атипичной пневмонии. Основная идея этого метода заключается в том, что вместе с плазмой крови пациент получает антитела к вирусу, которые нейтрализуют вирус и активируют иммунную систему больного, пишет «РБК».