В торговом центре Благовещенска упал лифт с людьми

Обновлено: 22:14



В ТРЦ «Острова» Благовещенска с высоты второго этажа сорвался лифт, в котором находились люди. На место прибыли спасатели. Из кабины были извлечены двое мужчин.

Лифт грузовой. На месте работало пожарно-спасательное подразделение «Амур» гражданской защиты и пожарной безопасности. Пострадавших передали врачам, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. Мужчины живы. Их состояние уточняется. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области, оба пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение Амурской областной клинической больницы. Один мужчина находится в тяжёлом состоянии, другой в средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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#происшествия

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Наталья Наделяева