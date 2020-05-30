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В торговом центре Благовещенска упал лифт с людьми

В торговом центре Благовещенска упал лифт с людьми

Обновлено: 22:14

В ТРЦ «Острова» Благовещенска с высоты второго этажа сорвался лифт, в котором находились люди. На место прибыли спасатели. Из кабины были извлечены двое мужчин.

Лифт грузовой. На месте работало пожарно-спасательное подразделение «Амур» гражданской защиты и пожарной безопасности. Пострадавших передали врачам, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. Мужчины живы. Их состояние уточняется.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области, оба пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение Амурской областной клинической больницы. Один мужчина находится в тяжёлом состоянии, другой в средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Abrvalg

    Abrvalg
    50 минут назад

    «Очень» информативная новость...

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    32 минуты назад

    В ТЦ Острова есть лифт?

  • Центавр

    Центавр
    30 минут назад

    А где там лифт?

  • Oldlord

    Oldlord
    25 минут назад

    Центавр

    А где там лифт?



    В старом городе точно есть.

    Но он, вроде, не грузовой.

    Любопытно, что загрузили, что лифт не выдержал.

  • Paster

    Paster
    9 минут назад

    Грузовые лифты есть и они не для посетителей, находятся в подсобных помещениях. К тому же на этих лифтах чётко написано, что людей в них быть не должно - только груз.

  • sergey290684

    sergey290684
    9 минут назад

    Где лифт? Да их там валом

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