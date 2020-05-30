Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:56 0

С 1 июня в Благовещенске плату будут брать при входе в автобус

С 1 июня в Благовещенске плату будут брать при входе в автобус

С 1 июня на маршрутах № 2, 12, 30 и 31 плата за проезд будет осуществляться перед посадкой в автобус. Такое решение приняли предприниматели, обслуживающие эти маршруты. Соответствующие уведомления уже появились в автобусах.

Предприниматели надеются таким образом повышать платежную дисциплину пассажиров.

«Расчёт при входе в транспортное средство, осуществляющее перевозку пассажиров по регулярному маршруту, не противоречит действующему законодательству. Такая форма оплаты позволит избежать безбилетного проезда пассажиров. Особенно это актуально для маршрутов, которые обслуживаются без кондукторов», — пояснил начальник транспортного отдела администрации города Юрий Грязнов.

Эта практика распространена во многих городах. Кроме того, именно так, с предварительным приобретением проездного документа, осуществляется перевозка пассажиров по межмуниципальных маршрутам, другими видам транспорта — железнодорожным, авиаперевозки и так далее.

В администрации прогнозируют, что в ближайшее время на такую систему оплаты планируют перейти и другие благовещенские перевозчики, сообщает пресс-служба городской администрации.

Просмотров всего: 821

#транспорт

распечатать


Общество

Для пожарной части Сковородинского района купили автоцистерну за 7 миллионов
Происшествия

На трассе Благовещенск – Белогорск сгорел автомобиль
Происшествия 1

На выезде из Благовещенска загорелся автомобиль
Общество

Для сокращения сроков ремонта на магистралях Благовещенска стройматериалы будут возить ночью
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь