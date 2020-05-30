С 1 июня в Благовещенске плату будут брать при входе в автобус

С 1 июня на маршрутах № 2, 12, 30 и 31 плата за проезд будет осуществляться перед посадкой в автобус. Такое решение приняли предприниматели, обслуживающие эти маршруты. Соответствующие уведомления уже появились в автобусах.

Предприниматели надеются таким образом повышать платежную дисциплину пассажиров.

«Расчёт при входе в транспортное средство, осуществляющее перевозку пассажиров по регулярному маршруту, не противоречит действующему законодательству. Такая форма оплаты позволит избежать безбилетного проезда пассажиров. Особенно это актуально для маршрутов, которые обслуживаются без кондукторов», — пояснил начальник транспортного отдела администрации города Юрий Грязнов.

Эта практика распространена во многих городах. Кроме того, именно так, с предварительным приобретением проездного документа, осуществляется перевозка пассажиров по межмуниципальных маршрутам, другими видам транспорта — железнодорожным, авиаперевозки и так далее.

В администрации прогнозируют, что в ближайшее время на такую систему оплаты планируют перейти и другие благовещенские перевозчики, сообщает пресс-служба городской администрации.