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сегодня, 20:44 3

Вечером 30 мая мост через Зею в Благовещенске полностью откроют

Вечером 30 мая мост через Зею в Благовещенске полностью откроют
Фото: @blagoveshchensk.rf

На мосту через Зею в Благовещенске дорожники завершили асфальтирование последнего участка. После 22:00 в субботу 30 мая движение полностью возобновится по обеим полосам.

На сегодняшний день состояние моста удовлетворительное. Оба выявленные дефектные участка отремонтированы. В рамках аварийно-восстановительных работ была проведена замена плит покрытия, отремонтирована балка несущей конструкции. Сегодня завершено обустройство дорожной одежды на 19-м пролете.

Работы на автодорожном мосту будут продолжаться. Это текущий ремонт в рамках содержания мостового сооружения, не требующий перекрытия.⠀

«Весь комплекс необходимых работ завершён в полном объеме. Это позволит нам продолжить эксплуатацию моста в штатном режиме по двум полосам», — пояснил первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев.

Мониторинг состояния моста будет продолжен на постоянной основе. Это необходимо для того, чтобы выявлять потенциально опасные места и оперативно устранять возможные дефекты, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Дорожники завершили асфальтирование последнего участка. После 22:00 в субботу 30 мая движение будет запущено полностью по обеим полосам. ⠀ На сегодняшний день состояние моста удовлетворительное. Оба выявленные дефектные участка отремонтированы. В рамках аварийно-восстановительных работ была проведена замена плит покрытия, отремонтирована балка несущей конструкции. Сегодня завершено обустройство дорожной одежды на 19-м пролете. ⠀ Работы на автодорожном мосту будут продолжаться. Это текущий ремонт в рамках содержания мостового сооружения, не требующий перекрытия. ⠀ «Весь комплекс необходимых работ завершён в полном объеме. Это позволит нам продолжить эксплуатацию моста в штатном режиме по двум полосам», — пояснил первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев. ⠀ Мониторинг состояния моста будет продолжен на постоянной основе. Это необходимо для того, чтобы выявлять потенциально опасные места и оперативно устранять возможные дефекты. ⠀ ⠀

Публикация от Администрация г. Благовещенска (@blagoveshchensk.rf)

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#дороги

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    ОТ ДУШИ!

    Мостовикам респект!!!

  • Oldlord

    Oldlord
    56 минут назад

    Делаем ставки, когда вылезет очередной косяк на старом зейском мосту?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    13 минут назад

    Oldlord Делаем ставки, когда вылезет очередной косяк на старом зейском мосту?

    Самый точный прогноз: "На днях, не раньше"...

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