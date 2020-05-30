Вечером 30 мая мост через Зею в Благовещенске полностью откроют

На мосту через Зею в Благовещенске дорожники завершили асфальтирование последнего участка. После 22:00 в субботу 30 мая движение полностью возобновится по обеим полосам.

На сегодняшний день состояние моста удовлетворительное. Оба выявленные дефектные участка отремонтированы. В рамках аварийно-восстановительных работ была проведена замена плит покрытия, отремонтирована балка несущей конструкции. Сегодня завершено обустройство дорожной одежды на 19-м пролете.

Работы на автодорожном мосту будут продолжаться. Это текущий ремонт в рамках содержания мостового сооружения, не требующий перекрытия.⠀



«Весь комплекс необходимых работ завершён в полном объеме. Это позволит нам продолжить эксплуатацию моста в штатном режиме по двум полосам», — пояснил первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев.

Мониторинг состояния моста будет продолжен на постоянной основе. Это необходимо для того, чтобы выявлять потенциально опасные места и оперативно устранять возможные дефекты, сообщает пресс-служба городской администрации.