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сегодня, 19:47 0

Для пожарной части Сковородинского района купили автоцистерну за 7 миллионов

Для пожарной части Сковородинского района купили автоцистерну за 7 миллионов

Новый «Урал» 2020 года выпуска пополнил автопарк огнеборцев Сковородинского района. На покупку автоцистерны было выделено более 7 миллионов рублей из областного бюджета.

Пожарная автоцистерна объемом шесть кубических метров на шасси «Урал»-5557 приехала в Приамурье из Челябинской области. Машина предназначена для доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения, запаса воды и пенообразователя. Может применяться как самостоятельная боевая единица, так и как насосная установка при работе в «перекачку» с других автоцистерн при тушении пожаров водой, воздушно-механической пеной в населенных пунктах и на промышленных объектах.

Автомобиль поставили на учет в ГИБДД и нанесли цветографические схемы, применяемые для автомобилей огнеборцев. Автоцистерна уже заступила на боевое дежурство.

Этот пожарный автомобиль на базе «Урала» – одна из трех автоцистерн, приобретенных для пожарных противопожарной службы области в мае этого года за счет средств областного бюджета. На это выделили 21 миллион рублей, сообщает правительство региона.

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#пожары #транспорт

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