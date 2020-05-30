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сегодня, 19:31 0

С начала года в Приамурье капитально отремонтировали почти 100 домов

С начала года в Приамурье капитально отремонтировали почти 100 домов
Фото: nevadm.ru/

В рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД), расположенных на территории Амурской области, в 2014-2043 годах» с начала года в Приамурье отремонтированы 94 дома. Документально оформлены и введены в эксплуатацию после ремонта 58 домов.

Из них в 34 домах отремонтированы крыши, в 6 домах – инженерные системы, в 4 домах Благовещенска заменены 14 лифтов, в 14 домах установлены коллективные приборы учёта. Еще по 36 отремонтированным домам оформляются документы приёмки выполненных работ. Общая площадь отремонтированных домов составила – 184 тысячи квадратных метров.

«В результате проведённого капитального ремонта более 6 тысяч человек улучшили жилищные условия», – отметил исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Дмитрий Шоплик.

Всего за 5 месяцев 2020 года региональный оператор заключил договоры на выполнение работ по капитальному ремонту в 117 многоквартирных домах. Общая стоимость контрактов – 960,2 миллиона рублей.

«В настоящее время готовятся закупочные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ по 53 домам, по 47 домам – завершается процесс проектирования», – рассказал Дмитрий Шоплик.

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#ЖКХ

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