В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Фото: Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тысяч рублей за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. Норма содержится в проекте нового КоАП. Он размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе «по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 7 тысяч рублей».

Комментируя эту норму, замминистра юстиции Денис Новак заявил, что «санкции не затронут большинства граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок».

«Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер (вакцинации – ред.) в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле», – сказал Новак.

В настоящее время КоАП не предусматривает наказания за отказ от прививок, сообщает «Интерфакс».