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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Фото: Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тысяч рублей за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. Норма содержится в проекте нового КоАП. Он размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе «по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 7 тысяч рублей».

Комментируя эту норму, замминистра юстиции Денис Новак заявил, что «санкции не затронут большинства граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок».

«Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер (вакцинации – ред.) в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле», – сказал Новак.

В настоящее время КоАП не предусматривает наказания за отказ от прививок, сообщает «Интерфакс».

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Комментарии
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  • Colbaska

    Colbaska
    1 час назад

    а за детей переставших говорить после этой супер обязательной прививки с кого мне штраф спрашивать?

  • Ветерок100

    Ветерок100
    35 минут назад

    Не всем детям показаны прививки, есть дети со сниженным иммунитет ом, им делают облегченные прививки или вовсе не делают, смысл такого штрафа явно не защитить ребенка, а пополнить казну

  • Ditrih

    Ditrih
    9 минут назад

    Прививки это нормально, если на них и штрафах за их отсутствие не пытаются тупо заработать некоторые.

    Не пойму пока смысл санкции этой.

    Наверное, готовят к реализации нормы ниже, но она для работодателей...в теории...

    Статья 51. Полномочия главных государственных санитарных врачей и их заместителей

    1. Главные государственные санитарные врачи и их заместители наряду с правами, предусмотренными статьей 50 настоящего Федерального закона, наделяются следующими полномочиями:

    6) при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, выносить мотивированные постановления о:

    проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям;

    Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ

    "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

    И тут противоречия возникают, тот же закон:

    Статья 35. Профилактические прививки

    Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

    Придется эту норму менять:

    Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства

    1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.

    Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ

    "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

    И эту:

    Статья 11. Требования к проведению профилактических прививок

    1. Профилактические прививки проводятся гражданам в медицинских организациях при наличии у таких организаций лицензий на медицинскую деятельность.

    2. Профилактические прививки проводятся при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство гражданина, одного из родителей либо иного законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет или больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет, законного представителя лица, признанного недееспособным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

    Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ

    "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

    И эту:

    3.5. Профилактические прививки проводят гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний, с согласия граждан, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних и граждан, признанных недееспособными, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

    "МУ 3.3.1889-04. 3.3. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Порядок проведения профилактических прививок. Методические указания"

    (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004)

    Принудительно - не всем и через суд, та же статья:

    5. При отказе одного из родителей или иного законного представителя лица, указанного в части 2 настоящей статьи, либо законного представителя лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, от медицинского вмешательства, необходимого для спасения его жизни, медицинская организация имеет право обратиться в суд для защиты интересов такого лица. Законный представитель лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, извещает орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного об отказе от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее дня, следующего за днем этого отказа.

    И если очень-очень надо:

    9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя допускается:

    1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители (в отношении лиц, указанных в части 2 настоящей статьи);

    2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;

    3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;

    4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления);

    5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы;

    6) при оказании паллиативной медицинской помощи, если состояние гражданина не позволяет выразить ему свою волю и отсутствует законный представитель.

    Ну не взлетит же.

    Позицию Роспотребнадзора аффторы проекта тоже похерили?

    "Вместе с тем, правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней, осуществляемой в целях охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, регулируются Федеральным законом от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Закон N 157-ФЗ). В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона N 157-ФЗ граждане имеют право отказаться от профилактических прививок (вне зависимости от их гражданства). Отказ оформляется в письменной форме (пункт 3 статьи 5 Закона N 157-ФЗ, пункт 7 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации").

    Письменный факт отказа от проведения вакцинации можно рассматривать как основание для исключения ответственности лиц, обязанных проводить иммунопрофилактические мероприятия. Таким образом, при наличии отказа работника от вакцинации на работодателя не может быть наложена административная ответственность, так как принудить гражданина к проведению профилактических мероприятий против кори он не вправе." - Письмо Роспотребнадзора от 04.10.2019 N 09-13030-2019-40

    "О разъяснении санитарного законодательства"

    Или это для тех, кому прививки обязательны? Но там за их отсутствие последствия - отсутствие допуска к работе и прочие, не связанные со штрафами, последствия. Но не штраф же. Непонятно...

    2. Отсутствие профилактических прививок влечет:

    запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок;

    временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;

    (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

    отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

    Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

    Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ

    "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

    ПЕРЕЧЕНЬ

    РАБОТ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ВЫСОКИМ

    РИСКОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ И ТРЕБУЕТ

    ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК

    1. Сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные и другие работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные работы на территориях, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.

    2. Работы по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения на территориях, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.

    3. Работы в организациях по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.

    4. Работы по заготовке, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции на территориях, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.

    5. Работы по убою скота, больного инфекциями, общими для человека и животных, заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов.

    6. Работы, связанные с уходом за животными и обслуживанием животноводческих объектов в животноводческих хозяйствах, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.

    7. Работы по отлову и содержанию безнадзорных животных.

    8. Работы по обслуживанию канализационных сооружений, оборудования и сетей.

    9. Работы с больными инфекционными заболеваниями.

    10. Работы с живыми культурами возбудителей инфекционных заболеваний.

    11. Работы с кровью и биологическими жидкостями человека.

    12. Работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

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