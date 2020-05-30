На трассе Благовещенск – Белогорск сгорел автомобиль
В ночь на 30 мая на 67-м километре трассы Благовещенск – Белогорск горел легковой автомобиль Toyota Mark II. Происшествие случилось на повороте в село Солнечное.
Фотографии авто прислали в паблик @scaner28 проезжавшие люди.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
🚧Перед въездом в Солнечный наши подписчики обнаружили сгоревший «Марк». Сообщают, что в четверг автомобиля еще не было. Причины случившегося пока не известны. ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?📲Присылай ⏩ 📮Direct @skaner28 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Правила использования материалов @skaner28 в шапке профиля 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #сканер28 #дтпблаговещенск #благовещенск #дтп28
Как прокомментировали амурские спасатели, в пожарную часть села Среднебелая Ивановского района сообщение о возгорании поступило 30 мая в 03:48.
К месту пожара прибыла дежурная смена пожарного поста в составе трех человек и одной единицы техники. В течение двух минут пожарные ликвидировали открытое горение.
Пострадавших нет. Предположительная причина пожара — замыкание электропроводки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
👨🚒Дежурная смена пожарного поста при ПЧ-31 с. Среднебелая Ивановского района потушила загоревшийся автомобиль. 🚗Тойота Марк 1991 г.в. загорелась на 67 км трассы Благовещенск-Белогорск на повороте в с. Солнечное. ⠀❗Сообщение поступило в 3.28. ⠀❗Причина возгорания- замыкание электропроводки. ⠀❗Пострадавших нет. ⠀❗В пожарную часть огнеборцы вернулись в 4.07 #пожарные#среднебелая#ивановскийрайон#амурскаяобласть#пожар#огонь#машина#марк#
Просмотров всего: 6