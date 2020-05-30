На трассе Благовещенск – Белогорск сгорел автомобиль

Фото: @amurskiespasateli

В ночь на 30 мая на 67-м километре трассы Благовещенск – Белогорск горел легковой автомобиль Toyota Mark II. Происшествие случилось на повороте в село Солнечное.

Фотографии авто прислали в паблик @scaner28 проезжавшие люди.

Как прокомментировали амурские спасатели, в пожарную часть села Среднебелая Ивановского района сообщение о возгорании поступило 30 мая в 03:48.

К месту пожара прибыла дежурная смена пожарного поста в составе трех человек и одной единицы техники. В течение двух минут пожарные ликвидировали открытое горение.

Пострадавших нет. Предположительная причина пожара — замыкание электропроводки.