В Благовещенске возле кардиохирургического центра вырубили деревья (видео)

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В Благовещенске вновь вырубили деревья. На этот раз рубке подвергся участок возле кардиохирургического центра АГМА, который находится по адресу: улица Горького, 97. Это увидели прохожие и сняли на видео. Кадры прислали в редакцию Амур.инфо.

Пресс-служба городской администрации пояснила, что на данном участке начинается подготовка к обустройству автостоянки для кардиоцентра. Ранее в администрацию поступали обращения граждан о том, что посетителям кардиоцентра негде оставлять транспорт.

29 мая Амур.инфо сообщало о том, что обезглавили деревья около Алексеевской гимназии. По информации управления образования, на территории школы выполняется спил сухостоя и аварийных деревьев, представляющих опасность для окружающих. Разрешение на санитарную обрезку было получено в управлении ЖКХ, прокомментировали в администрации Благовещенска.

Ранее администрация Благовещенска поясняла, что готовится масштабная программа, по которой планируется кардинально изменить подход к озеленению города.