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сегодня, 17:39 8

В Благовещенске возле кардиохирургического центра вырубили деревья (видео)

В Благовещенске возле кардиохирургического центра вырубили деревья (видео)
Фото: скриншот видео

В Благовещенске вновь вырубили деревья. На этот раз рубке подвергся участок возле кардиохирургического центра АГМА, который находится по адресу: улица Горького, 97. Это увидели прохожие и сняли на видео. Кадры прислали в редакцию Амур.инфо.

Пресс-служба городской администрации пояснила, что на данном участке начинается подготовка к обустройству автостоянки для кардиоцентра. Ранее в администрацию поступали обращения граждан о том, что посетителям кардиоцентра негде оставлять транспорт.

29 мая Амур.инфо сообщало о том, что обезглавили деревья около Алексеевской гимназии. По информации управления образования, на территории школы выполняется спил сухостоя и аварийных деревьев, представляющих опасность для окружающих. Разрешение на санитарную обрезку было получено в управлении ЖКХ, прокомментировали в администрации Благовещенска.

Ранее администрация Благовещенска поясняла, что готовится масштабная программа, по которой планируется кардинально изменить подход к озеленению города.

Просмотров всего: 501

#городская власть #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    ужас-оккупанты уродуют город

  • Пубернатар

    Пубернатар
    1 час назад

    Демидыч

    ужас-оккупанты уродуют город



    Стольный град готовят из Нью-Васюков.

    Не понимаете Вы политического момента

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Орки в городе

  • Пубернатар

    Пубернатар
    1 час назад

    anschutka

    Орки в городе



    Нам приказано пилить.

    Пилим-пилим ,бюджет перепилим.

    Если для этого надо выруьить весь карагач,то так тому и быть

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Какой кошмар... в пятницу еще все на месте до обеда было. Там березки росли

  • амурская алена

    амурская алена
    24 минуты назад

    Первым делом,надо было посадить деревья в городе,как можно больше,чтоб принялись,а не на бумаге обещать,вот приступим,к озеленению города ха-ха-ха,вырубить не долго,скоро одни кочерыжки,вместо деревьев будут.Так делает,только тот,кто не собирается,здесь жить.

  • mm_Серёга Морозов

    mm_Серёга Морозов
    22 минуты назад

    Все ДАBАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока беcплатнo если хочешь снять дeваxу или проверь свою может она там есть. (я там бывшую жену спалил) Вот сайт ---- https://bit.vodka/davalka

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    15 минут назад

    Так это было раньше...

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