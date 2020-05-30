В Амурской области зафиксировано 25 новых случаев коронавируса

В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 25 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки – 5,4 %. Таким образом, по состоянию на 30 мая с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 486 случаев COVID-2019.

Из них: Благовещенск – 201 (+7); Свободный – 58 (+5); Тында – 57 (+1); Шимановск – 36 (+1); Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 19, с. Соколовка - 4) – 35; Белогорск – 32; Благовещенский район (с.Чигири – 8, с.Владимировка - 2, с.Верхблаговещенское – 2, с.Дроново – 1, с.Марково – 1, с.Новотроицкое – 2, с.Усть-Ивановка - 1) – 17 (+1); Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 13 (+2); Ивановский район (с.Крещеновка – 5, с.Среднебелое – 1) – 6: Сковородинский район (Сковородино) – 6 (+5); Тындинский район (п. Соловьевск) – 5 (+2); Райчихинск – 5 (+1); пгт Прогресс – 4; Завитинский район (с. Успеновка – 1, г.Завитинск – 2) – 3; Зея – 3; Константиновский район (с.Константиновка) – 2; Бурейский район (п. Талакан) – 1; Ромненский район (с. Ромны) – 1; Тамбовский район (с.Тамбовка) – 1.

Показатель заболеваемости – 61,52 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 44 %; бессимптомная форма – 30,5 %; ОРВИ – 25,5 % .

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 35 %. 160 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

По эпидемическим показаниям управлением выдано 3 821 постановление главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по мету жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, и 520 предписаний о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима и др.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на коронавирус в отношении 1 324 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 1 301 человек, в изоляторах – 23 человека

Проведено 48 536 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 22 316 исследований (46 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».