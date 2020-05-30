В микрорайоне Благовещенска 1 июня отключат электроэнергию

Фото: ДРСК

«Амурские электрические сети» предупреждают об отключении электроэнергии в микрорайоне Благовещенска 1 июня. Без электричества останутся дома № 29 - 41 по Игнатьевскому шоссе. Электроэнергия будет отсутствовать 1 июня с 13:00 до 17:00.

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#энергетика

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Наталья Наделяева