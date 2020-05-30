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сегодня, 17:07 1

В микрорайоне Благовещенска 1 июня отключат электроэнергию

В микрорайоне Благовещенска 1 июня отключат электроэнергию
Фото: ДРСК

«Амурские электрические сети» предупреждают об отключении электроэнергии в микрорайоне Благовещенска 1 июня. Без электричества останутся дома № 29 - 41 по Игнатьевскому шоссе. Электроэнергия будет отсутствовать 1 июня с 13:00 до 17:00.

Причиной отключения стала заявка управления ЖКХ города, в рамках которой будет произведена переустановка двух опор, сообщается в Инстаграме «Амурских электрических сетей».

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❗ВНИМАНИЕ❗ ⠀ ⚡1 июня Амурские электрические сети предупреждают об отключении электроэнергии в г. Благовещенск! ⠀ С 13:00 до 17:00 электроэнергия будет отсутствовать в домах 29 - 41 по Игнатьевскому шоссе. ⠀ Причиной отключения стала заявка Управления ЖКХ города, в рамках которой будет произведена переустановка двух опор ВЛ 10 кВ. ⠀ #амурскиеэлектрическиесети #благовещенск #амурскаяобласть

Публикация от Амурские электрические сети (@amur_drsk)

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#энергетика

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    4 минуты назад

    ну мы же говорили-и газ отключат-а вы голосуйте за ЕР холопы

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