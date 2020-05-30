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сегодня, 16:34 0

На территории Приамурья ожидаются грозы

На территории Приамурья ожидаются грозы
Фото: politonline.ru

По информации Амурского центра гидрометеорологической службы, 31 мая местами в Приамурье ожидаются грозы, в отдельных районах севера – ливни, усиление ветра до 14 метров в секунду.

Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

Главное управление МЧС России по Амурской области предупреждает: при ухудшении погодных условий есть вероятность увеличения количества ДТП, возникновения аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, повреждение и подмыв линий связи и электропередачи, другие нарушения в работе систем жизнеобеспечения, сообщается на официальном сайте службы.

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#погода

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