В Благовещенске ребенок на велосипеде въехал в машину
В Благовещенске в микрорайоне на улице Студенческой ребенок на велосипеде въехал в стоящий автомобиль. В результате поврежден задний фонарь. Ребенок, судя по всему, не пострадал и уехал.
Сейчас родителей ребенка разыскивает владелец пострадавшего авто. Видео, снятое камерой наружного наблюдения, было размещено в Инстаграме паблика @scaner28.
Амур.инфо уже сообщало о противостоянии детей на велосипедах и автомобилей. Родители пишут, что детям негде гулять, потому что дворы заняты машинами, а владельцы автомобилей отвечают, что ставить транспорт больше некуда.
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🚧А во дворе дома 10/4 по Студенческой юный велогонщик въехал в «Краун». В результате у машины образовалось повреждение. 📲Родителей мальчика просят связаться по номеру телефона 89244466366. ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?📲Присылай ⏩ 📮Direct @skaner28 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Правила использования материалов @skaner28 в шапке профиля 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #сканер28 #дтпблаговещенск #благовещенск #дтп28
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