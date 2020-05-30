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В Благовещенске ребенок на велосипеде въехал в машину

В Благовещенске ребенок на велосипеде въехал в машину
Фото: скриншот @scaner28

В Благовещенске в микрорайоне на улице Студенческой ребенок на велосипеде въехал в стоящий автомобиль. В результате поврежден задний фонарь. Ребенок, судя по всему, не пострадал и уехал.

Сейчас родителей ребенка разыскивает владелец пострадавшего авто. Видео, снятое камерой наружного наблюдения, было размещено в Инстаграме паблика @scaner28.

Амур.инфо уже сообщало о противостоянии детей на велосипедах и автомобилей. Родители пишут, что детям негде гулять, потому что дворы заняты машинами, а владельцы автомобилей отвечают, что ставить транспорт больше некуда.

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🚧А во дворе дома 10/4 по Студенческой юный велогонщик въехал в «Краун». В результате у машины образовалось повреждение. 📲Родителей мальчика просят связаться по номеру телефона 89244466366. ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?📲Присылай ⏩ 📮Direct @skaner28 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Правила использования материалов @skaner28 в шапке профиля 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #сканер28 #дтпблаговещенск #благовещенск #дтп28

Публикация от ПРОИСШЕСТВИЯ ДТП КРИМИНАЛ БЛГ (@skaner28)

Просмотров всего: 515

#дети #дороги #происшествия

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