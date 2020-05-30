В Благовещенске ребенок на велосипеде въехал в машину

Фото: скриншот @scaner28

В Благовещенске в микрорайоне на улице Студенческой ребенок на велосипеде въехал в стоящий автомобиль. В результате поврежден задний фонарь. Ребенок, судя по всему, не пострадал и уехал.

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#дети #дороги #происшествия

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Наталья Наделяева