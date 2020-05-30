Волонтеры благовещенского «Острова спасения»: нашим малышам нужна помощь
Приют для животных «Остров спасения» нуждается в помощи. Помимо кормов для кошек и собак, нужны средства ухода и лекарства.
«У нас сегодня 216 животных. Это как взрослые кошки и собаки, так и котята и щенки. Очень много щенков принесли – за две недели где-то 20 малышей. Приносят люди, некоторым подкидывают под дверь, возле мусорных контейнеров находят», – рассказала волонтер Дарья.
Приюту нужны хлорсодержащие средства – жидкие или в таблетках для дезинфекции клеток, одноразовые перчатки, лотки, глистогонные и противоблошиные медикаменты, лекарство от клещей. Не хватает ветоши. Нужен жидкий корм для щенков.
Приют находится по адресу: Благовещенск улица Островского, 155, номер телефона - 56-12-72. Можно привезти помощь либо перевести на счет, указанный на официальной странице в Инстаграме.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Умоляем. Помогите приюту! 💥💥💥Дорогие Друзья! Здравствуйте! 💥💥💥 Мир затих. Большинство из нас сейчас находится в режиме самоизоляции и покидает дом только в случае крайней необходимости. Мы отложили на потом многие дела и планы. Но есть то, что нельзя отодвинуть, перенести, невозможно попросить немного подождать. Есть те кто сегодня, сейчас нуждаются, просят помощи и сострадания, притягивают лапку и ждут. Их сегодня в приюте более 200 маленьких и больших, толстеньких и худых, молодых и не очень, здоровых и больных. Таких разных, но одинаково нуждающихся в Вашей помощи, в Вашем участии, в Вашей поддержке. Что бы помочь нужно не много, нужно иметь отзывчивые сердца и любящие души! Мы запускаем акцию ХВОСТИКИ! 💥💥💥 Именно из Ваших казалось бы не больших посылок с едовой помощью получается кашка тем кто сам себе помочь не может. Именно Вы и только Вы те кто способен свернуть горы одним нажатием кнопки поделиться, ведь возможно именно Ваш репост увидет помощник, волшебник, добрый человек готовый привезти помощь В поддержку животных приюта ЗАПУСКАЕМ акцию "ХВОСТИКИ»!!! 🐈🐕 Примем с благодарностью ☑️ МЯСОПРОДУКТЫ ☑️Корм сухой ☑️ Корм жидкий ☑️Перчатки медецинские ☑️Перчатки медицинские ☑️ВЕТОШЬ на подстилки (одеяло, покрывало, ковры, лежанки) ☑️ ПАКЕТЫ для мусора ☑️Белизна ☑️Хлорка Также вы можите сами привезти все привезти и заодно познакомиться с нашими хвостиками!!!и Мы всегда рады любой помощи!!! НАШИ РЕКВИЗИТЫ: Карта Сбербанка 4276 0300 1019 4005 "голодный" телефон 89145850645 Наш телефон для связи 561272 Г. Благовещенск ул Островского 155
Просмотров всего: 396