Волонтеры благовещенского «Острова спасения»: нашим малышам нужна помощь

Фото: скриншот видео с официальной страницы приюта

Приют для животных «Остров спасения» нуждается в помощи. Помимо кормов для кошек и собак, нужны средства ухода и лекарства.

«У нас сегодня 216 животных. Это как взрослые кошки и собаки, так и котята и щенки. Очень много щенков принесли – за две недели где-то 20 малышей. Приносят люди, некоторым подкидывают под дверь, возле мусорных контейнеров находят», – рассказала волонтер Дарья.

Приюту нужны хлорсодержащие средства – жидкие или в таблетках для дезинфекции клеток, одноразовые перчатки, лотки, глистогонные и противоблошиные медикаменты, лекарство от клещей. Не хватает ветоши. Нужен жидкий корм для щенков.

Приют находится по адресу: Благовещенск улица Островского, 155, номер телефона - 56-12-72. Можно привезти помощь либо перевести на счет, указанный на официальной странице в Инстаграме.