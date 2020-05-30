В последний день мая в Приамурье ожидаются дожди и грозы: прогноз погоды

31 мая в Амурской области ожидается пасмурная погода, местами по области пройдут кратковременные дожди. На северо-востоке региона пойдут ливни, возможны грозы. Ночью и в утренние часы – местами туман.

Ветер на севере области прогнозируется северный, северо-западный, на юге – юго-западный южный умеренный. Днем порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью по северным районам – плюс 7...12 градусов, в осадках – до плюс 5, по южным районам – плюс 13...18. Днем на севере – 16...21, местами – около 10, на юге – до плюс 27 градусов.

В Благовещенске ночью переменно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура – около 18 градусов тепла. Днем пасмурно, кратковременный дождь. Будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 6...11 метров в секунду. Температура – до плюс 25 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.